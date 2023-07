Aves migratorias de la laguna de Acuitlapilco controlan plagas

Entre febrero y octubre, la laguna de Acuitlapilco alberga diversas aves migratorias que se han convertido en un espectáculo para los visitantes, pero también contribuyen a mantener el equilibrio ecológico en la zona, pues son controladoras de insectos que pueden convertirse en plagas, asevera Cecilia Cuatianquiz Lima, académica del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Al no arribar a este espejo de agua por sequía, ocurriría un impacto ambiental en la flora y fauna, pues dejarían de dispersar las semillas en sus picos, patas y hasta plumas, situación que provocaría la disminución de especies vegetales del lugar, entonces se perderían las áreas verdes y las personas ya no podrían beneficiarse de las especies terrestres y acuáticas.

Ante ese panorama, externa que las implicaciones serían altas para los pobladores y no solo para quienes habitan en los alrededores de la laguna, también en sitios más alejados.

Agrega que perder la laguna interrumpiría las funciones de las aves migratorias, que hacen paradas temporales en los cuerpos de agua para descansar y recargarse de energía para seguir su trayecto y llegar a su destino para reproducirse, pero al no realizar esas escalas su población disminuiría y comenzaría el proceso de vulnerabilidad y la extinción.

Explica que al disminuir los niveles de agua en la laguna, las personas tienen mayores espacios para recreación, pero esto afecta en la recuperación de la vegetación y animales acuáticos nativos.

Al secarse la laguna habría un cambio de suelo, entonces las personas habilitarían terrenos de cultivo o edificaciones, pero esto impedirá la recuperación de las especies, muchos animales acuáticos se entierran ante la falta de condiciones favorables para vivir, en este caso la ausencia de agua, proceso que es conocido como letargo, dice.

Detalla que la laguna presenta diversas problemáticas que ocasionan cambios en la vegetación y la pérdida de especies, hace más de 12 años contabilizaban 12 tipos de patos, ahora solo registran tres.





MODIFICAN RUTA

La pérdida de cuerpos de agua provoca que las aves migratorias cambien su ruta, de ahí que en la laguna de Acuitlapilco es posible apreciar pelícanos y águila pescadora, especies que no eran visibles hace cinco o siete años, asegura la académica de la UATx.

Cuando un ave migratoria no encuentra el humedal al que llegaba a descansar o recargarse de energía, tiene que buscar otro, es probable que los pelícanos lleguen a Tlaxcala porque en otras zonas se secaron los cuerpos de agua, a nivel mundial se ha perdido el 35 % de espacios de agua.





Destaca que esas aves se alimentan de una especie invasora y depredadora, que son las tilapias, peces que impiden la proliferación de fauna nativa.

RECOMENDACIONES

Externó que existen acciones básicas para aminorar el impacto ecológico. La investigadora menciona que durante la visita a la laguna de Acuitlapilco no dejen basura, todos los envases, contenedores, platos u otros insumos deben llevárselos.

Agrega que detectaron que las personas llevan neumáticos y basura electrónica al área verde, aspectos que contaminan severamente el espacio.

Desde el hogar, dijo que las personas no deben verter los aceites al agua, la cual arriba a este cuerpo de agua.

Pide no llevar mascotas a la zona, pero en caso de requerirlo, que sea con correas, pues tienden a perturbar a las aves o matarlas. Incluso, hay personas que abandonan a sus perros.

Respecto al avistamiento de aves, aconseja hacerlo responsablemente y no hacer ruido, evitar la música con alto volumen, no arrojar piedras, no capturar a las especies y evitar acercamientos para tomar fotografías.





CIFRAS

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) tiene un monitoreo de aves conformado con la participación ciudadana. Además, existe un trabajo de Juanita Fonseca publicado en 2012, exalumna de maestría en el Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta de la UATx.

De acuerdo con el trabajo universitario, registran 72 aves acuáticas en la laguna de Acuitlapilco, mientras que Conabio reporta 120 especies acuáticas y terrestres.

Las aves migratorias que arriban a territorio tlaxcalteca provienen de América del Norte, específicamente de Canadá y Estados Unidos, su destino es Centroamérica y Sudamérica.