Con entrega de bicicletas y triciclos, facilita gobierno estatal movilidad de alumnos y jóvenes emprendedores

Con la intención de facilitar a los estudiantes su arribo a escuelas y a jóvenes emprendedores trasladarse para ofertar sus productos, el gobierno estatal les otorgó bicicletas y triciclos.

La estrategia implementada a través del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) busca dotar de un medio de transporte ecológico a juventudes del estado en situación de vulnerabilidad, quienes tienen que caminar largas distancias para llegar a sus centros de estudio o de trabajo al colaborar con la economía de sus hogares.

En la segunda etapa del “Programa Herramientas para tu Futuro” fueron entregadas 400 bicicletas y triciclos a jóvenes estudiantes y emprendedores, con una inversión de un millón 867 mil pesos, cuya intención es apoyar el potencial de los jóvenes y mejorar sus condiciones de vida.

Estas herramientas les ayudan a impulsar sus actividades laborales, económicas y académicas, apoyos que se ven reflejados en licenciaturas terminadas, en negocios prósperos y en sueños cumplidos, expresó Lucero Morales Tzompa, directora del ITJ.

Frente al MAT, en la Capital, hicieron la entrega de 400 bicicletas y triciclos. | Mizpah Zamora

Frente a las instalaciones del Museo de Arte de Tlaxcala, en donde estuvo acompañada de Pedro Aquino Alvarado, secretario de Medio Ambiente, explicó que el programa se divide en dos modalidades. La primera es “Movilidad para Estudiantes” que tiene como fin atender la necesidad de jóvenes que estudian la secundaria y el bachillerato en varios municipios del estado, y que por condiciones naturales de sus viviendas su casa se encuentra alejada de sus escuelas, por lo que tienen que caminar de 20 a 50 minutos para llegar a sus clases diarias.

“Pero su determinación por prepararse y luchar por el sueño de ser profesionistas en un futuro es mucho mayor a cualquier impedimento y dificultad, y a través de este programa se logrará que ustedes ya no tengan que caminar tanto tiempo para llegar a sus centros de estudio, muchas veces bajo las inclemencias del clima. Con la bicicleta que reciben podrán llegar a sus escuelas de manera más rápida, ágil y segura”, expresó.

Añadió que la otra modalidad es “Emprendedores”, que se trata de la entrega de triciclos y bicicletas a quienes son repartidores de productos en algún negocio.

“Personalmente siempre he admirado mucho a los emprendedores porque creo que emprender es uno de los actos de valentía más grande que pueda hacer una persona... son personas que un día decidieron rifársela, decidieron que sí podían solos e iniciaron su propio negocio; son personas que luchan diariamente contra las adversidades”, comentó.

TRANSPORTE AMIGABLE CON EL PLANETA

Por su lado, Pedro Aquino Alvarado, secretario de Medio Ambiente, aplaudió la entrega de bicicletas y triciclos al señalar que es una medida que contribuye al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, el desarrollo económico social y la responsabilidad intergeneracional que tiene que ver con el cuidado del medioambiente.

“Los apoyos que hoy se entregan tienen esa alineación perfecta con los del desarrollo sostenible. Se busca dar un apoyo a jóvenes emprendedores que trabajan todos los días por salir adelante, y esto tiene que ver también con buscar medios compatibles con el desarrollo sostenible, como triciclos y bicicletas como medios de transporte”, dijo.

Añadió que además de ser un equipo utilitario para el trabajo, son medios de transporte amigables con el medioambiente porque no generan emisiones de gases, compuestos de efecto invernadero, no generan contaminación auditiva y para funcionar no usan aceites ni combustibles fósiles.