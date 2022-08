Juventud, ávida de oportunidades: Lucero Morales

La juventud vive una etapa de suma vulnerabilidad. Al experimentar con amistades, familia, pareja, “se abre al mundo, es un ser humano con mayor libertad, entonces tiene más responsabilidad para tomar mejores decisiones”, considera Lucero Morales Tzompa, directora del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud.

Local Reconoce gobierno de Tlaxcala el mérito de jóvenes

Precisa que la juventud es el periodo humano en el que definen el rumbo de la vida, “llevarlo por buen camino o desgraciadamente, no”.

Lee más: ➡️ Se populariza el "voli playero" en Tlaxcala

Local Crean en Tlaxcala el Consejo Estatal de las Juventudes

Comenta que ve a los jóvenes de Tlaxcala por el acercamiento propio de sus actividades, con mucho talento, en todos los aspectos, “en la cultura, el deporte y la educación; sus expectativas son muy altas, no radican en quedarse en el estado, quieren salir a estudiar o trabajar fuera del estado o de la república, entonces veo una juventud con mucha hambre y que está ávida de oportunidades”.

Explica que esta inercia para el ITJ representa una gran oportunidad y un gran compromiso de poder acercarles empleo y otros apoyos.

La activación física es parte fundamental entre los jóvenes, por la posibilidad de mantener mente y cuerpo sanos. | Everardo Nava

ADICCIONES

Te recomendamos: ➡️ Tendrá Tlaxcala su Festival Nacional de Danza Folklórica Cacaxtla

La titular del ITJ considera que el problema de las adicciones evoluciona con nuevas drogas, por lo que en Tlaxcala el tema es latente por la aparición de la piedra y el cristal, que afectan al cuerpo humano.

Doble Vía Reunió a 270 vehículos el “XIV Bug in Scarabajos, Tlaxcala”

Añade que no solo las drogas son un asunto delicado, sino también los embarazos no deseados en adolescentes, además de los problemas socio emocionales como la depresión y el suicidio.

Por ello, dice que la dependencia a su cargo ataca esos problema con pláticas, conferencias y talleres. “En las escuelas o ferias de la educación se les dice a los jóvenes a qué números marcar cuando se sientan mal, cuando tengan depresión o idea de poner en riesgo su vida”, apunta.

No dejes de leer: ➡️ Municipios de Tlaxcala, omisos ante contaminación de ríos

Local Publica ITJ convocatoria al Premio Estatal de la Juventud 2022

Sostiene que la pandemia por Covid-19 lo incrementó. “Si de 10 eran tres, ahora es el doble, son seis quienes presentan problemas. No salían, interactuaban poco, entonces se acumulaban todos los problemas emocionales que venían cargando, difícilmente platicaban con alguien porque estaban con sus familias”.

REDES SOCIALES

Esta nueva era en la que la tecnología es latente, la comunicación es a un “click en teléfonos celulares, lo que hace que los jóvenes vivan sus etapas de una manera más rápida, señala Morales Tzompa.

Entérate: ➡️ Aeronáutica, nueva carrera que será impartida en Tlaxcala, anuncia Gobernadora

“Ahora vemos jóvenes que conocen mucho, que tienen mucha información sobre educación, de los conflictos al interior del país, sobre drogas, un panorama abierto, por lo que ahí es importante la familia, el asesoramiento y las instituciones para mantener comunicación con los jóvenes y pedirles tener cuidado en lo que ven”, analiza.

La pandemia por Covid-19 acentuó diversos problemas entre los jóvenes. | Everardo Nava

Local Convoca Instituto Tlaxcalteca de la Juventud a emprendedores

Añade que el hecho de tener el teléfono celular tanto tiempo “hace que la persona no tenga control de sí, entonces hay quienes no pueden vivir sin el teléfono, que no es necesidad prioritaria y básica, que la hemos hecho una realidad; el uso de la tecnología, de las redes, hay que aprovecharlo para bien, para conocimientos, para estudios”.

Lee más: ➡️ Crean en Tlaxcala el Consejo Estatal de las Juventudes

En entrevista, la directora del ITJ enfatiza que ante mayor información, no hay pretexto de los embarazos juveniles. “Antes no sabíamos cómo prevenir un embarazo, no sabíamos de métodos anticonceptivos, hoy día desde secundaria los jóvenes saben qué métodos hay, vamos a escuelas e informamos el uso de preservativos para hombre y mujer, no se esconde la información, se les informa cómo hacer uso de su vida sexual, hay que ayudarlos para que sepan tomar mejores decisiones; si van a hacer algo, que lo hagan con precaución, que no les afecte su vida futura, que lo hagan con responsabilidad”.

Local Invita el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud a participar en el casting "Juventudes Radio ITJ"

ESTADÍSTICAS

Continúa leyendo: ➡️ Instalan en Tlaxcala Consejo Estatal de las Juventudes

En el estado de Tlaxcala existen alrededor de 410 mil 599 jóvenes de entre 12 a 29 años de edad, ellos representan 32.3 % de la población del estado, según datos del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve). De ese total, el 67.7 % permanece soltero y el 35 % de las mujeres jóvenes de entre 15 a 29 años de edad tiene al menos un hijo.

La entidad tlaxcalteca también ha motivado a los jóvenes a través de diversos paneles para su participación, como por ejemplo los foros de la nueva Ley de Personas Jóvenes para el estado de Tlaxcala, y cada año celebran la entrega del Premio Estatal de la Juventud, que busca galardonar a diversos talentos del estado.

Local Respalda ITJ con subsidio a organizaciones civiles juveniles

En este sentido, José Luis Guzmán Zecua, catedrático del Tecnológico de Monterrey, refiere que a pesar de los esfuerzos que se realizan falta mucho por hacer, “vemos cómo hay muchos jóvenes que no tienen un trabajo estable, no tienen seguridad social, la gran mayoría no tiene una pensión para su vejez, y tampoco se han implementado políticas públicas en los municipios para atender las diversas problemáticas que existen, como por ejemplo embarazos adolescentes, drogadicción y pandillerismo”.

Lee más: ➡️ Reunió a 270 vehículos el “XIV Bug in Scarabajos, Tlaxcala”

El también Premio Estatal de la Juventud 2010 en la categoría “Aportación a la Política y la Democracia”, comenta: “Actualmente vemos cómo los partidos políticos sufren en cada elección local y federal, pues las leyes electorales obligan a que den cierto porcentaje de las candidaturas a los jóvenes, sin embargo, el no crear cuadros juveniles y una escuela de formación hacen que busquen de donde puedan a jóvenes para completar lo que mandata la autoridad electoral en turno, improvisando candidaturas”.

Círculos Gana Lucero el Concurso de Camadas de Chiautempan

GRAVE EL TEMA DE LA GENERACIÓN DE CRISTAL

La llamada Generación de Cristal es un término acuñado por la filósofa española Monserrat Nebrera y, a diferencia de lo que se cree, no hace referencia a los millennials, tampoco concretamente a los centennials, sino más bien a los hijos de la Generación X, los nacidos después del año 2000, sosiene Guzmán Zecua.

Te recomendamos: ➡️ Convoca Instituto Tlaxcalteca de la Juventud a emprendedores

La característica “cristal” que se le atribuye al concepto habla de la fragilidad o la manera en que quedan “rotos” por dentro si algo no les sale como ellos deseaban. El análisis que hace en torno a estos jóvenes la autora, es que: “son así de inestables o inseguros porque sus padres de la Generación X -quienes abarcan desde los 70 hasta mediados de los 80-, vivieron épocas de mucha carencia, se empeñaron en salir adelante para darles todo y que nos les falte nada como a ellos en su momento”, subraya el zacatelquense.

Local Reconoce gobierno de Tlaxcala el mérito de jóvenes

Guzmán Zecua también dice: “A la generación de cristal se les atribuye el no aguantar nada y quejarse de todo, aunado a que en la pandemia muchos de ellos tuvieron intentos de suicidio, pues el encierro aumentó los casos de depresión, sin embargo, la mayoría de ellos en las redes sociales muestran una cara totalmente diferente a como son en persona, pues son sociables y comparten una gran cantidad de contenido, como memes e historias en Instagram y Tiktok, que se han convertido en sus principales aliados y canales de difusión”, concluye.

Entérate: ➡️ Invita el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud a participar en el casting "Juventudes Radio ITJ"

Doble Vía Reunió a 270 vehículos el “XIV Bug in Scarabajos, Tlaxcala”

ACTIVACIÓN FÍSICA, CLAVE PARA EL EQUILIBRIO

Por otro lado, la activación física es parte fundamental entre los jóvenes, por la posibilidad de mantener mente y cuerpo sanos, pero de los más de 400 mil, entre los 12 a 31 años de edad en la entidad, no más del 50 % de ellos hace alguna ejercitación, señala la médico internista Andrea Pérez Márquez.

Informa que, por estas condiciones, existen estimaciones de que persisten problemas de enfermedades como diabetes e hipertensión arterial.

Lee más: ➡️ Respalda ITJ con subsidio a organizaciones civiles juveniles

Local Demandan jóvenes de Tlaxcala que su voz sea escuchada

Por ello, sugiere que hay que mover el cuerpo por al menos 30 minutos diarios para dar mayor oxigenación. “Una caminata o trote al aire libre es suficiente para alejarse de enfermedades por sedentarismo”.

Agosto es un mes de reflexión, al celebrarse el 12 de agosto el Día Internacional de la Juventud, por lo que existen acciones implementadas por instituciones educativas, asociaciones deportivas y programas del Instituto del Deporte de Tlaxcala y el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud para activar a este grupo poblacional.

Más notas: ➡️ Publica ITJ convocatoria al Premio Estatal de la Juventud 2022

Al respecto, la directora del Instituto del Deporte de Tlaxcala (Idet), Madaí Pérez Carrillo, sostiene que la activación física es clave en los programas que implementa la dependencia estatal, por lo que lo aplican en diferentes sectores de la sociedad. “En este mes de la juventud es importante trascender para llegar a esta población”, subraya.

Local Favorecen en tianguis trueque de alimentos

Recuerda palabras del especialista en la materia, Kurt Meyer, quien señaló que el movimiento es parte fundamental del ser humano, ya que a partir de él debemos estar conscientes que comienza a conocerse todo nuestro entorno, desde que se nace, “por lo que no hay que perder esa característica de activarnos físicamente, dependiendo las edades”

ESPACIOS SON NECESARIOS PARA MEJORAR LA ACTIVACIÓN FÍSICA

Lee más: ➡️ Se populariza el "voli playero" en Tlaxcala

Sobre el tema, Lucero Morales Tzompa, directora del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, establece que los espacios deportivos son necesarios para mejorar la activación física entre la juventud.

Refiere que el Parque de la Juventud es un lugar explotable por su riqueza natural. “Para nosotros es una fortuna contar con la cancha de voleibol de playa, es un nuevo deporte que le encanta a los jóvenes, incluso pelean horarios para entrar; vienen de escuelas y de otros municipios, hacemos torneos y tratamos de aprovechar ese recurso que llegó este año”, enfatiza.

Destaca que al menos 150 personas al día hacen uso de la pista y otras áreas del Parque, por lo que mantenerse en esa dinámica los aleja de enfermedades por falta de actividad.

Continúa leyendo: ➡️ Reconoce gobierno de Tlaxcala el mérito de jóvenes

Local Crean en Tlaxcala el Consejo Estatal de las Juventudes

PROBLEMÁTICAS

De acuerdo con la titular del ITJ, no solo las drogas son un asunto delicado para la juventud, sino también los embarazos no deseados en adolescentes, además de los problemas socio emocionales como la depresión y el suicidio.

Más información: ➡️ Aeronáutica, nueva carrera que será impartida en Tlaxcala, anuncia Gobernadora

Lucero Morales Tzompa, Directora del ITJ

Sus expectativas son muy altas, no radican en quedarse en el estado, quieren salir a estudiar o trabajar fuera del estado o de la república, entonces veo una juventud con mucha hambre y que está ávida de oportunidades”

Deportes Con 68 años, Ramón Muñoz juega beis con pasión

32.3 % de la población del estado tiene entre 12 y 29 años de edad

Existen acciones implementadas por instituciones educativas, asociaciones deportivas y programas del Instituto del Deporte de Tlaxcala y el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud para activar a este grupo poblacional.





TE RECOMENDAMOS: ⬇️

Cultura Juventud tlaxcalteca: a 10 años de recibir el premio estatal, los galardonados siguen enorgulleciendo a Tlaxcala Local Suma estabilidad industrial a la generación de empleos

Local Refrenda la Gobernadora compromiso con juventud