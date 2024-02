Con marcha, sociedad civil convoca a defender la democracia; será el próximo 18 de febrero

Como parte del movimiento nacional en defensa de la democracia, el próximo domingo 18 de febrero integrantes de la sociedad civil marcharán desde el asta bandera monumental, ubicada en avenida Independencia, hacia el centro de la capital tlaxcalteca, donde habrá un orador, quien será el encargado de dirigir un mensaje ciudadano.

Al respecto, Fabián Juárez Gómez, representante de “Jóvenes por la Democracia”, manifestó que esperan la participación de alrededor de dos mil personas de la sociedad civil, aunque también reconoció que participarán militantes y simpatizantes de partidos políticos, a quienes exhortaron a hacerlo en su calidad de ciudadanos.

Explicó que la concentración será desde las 9:00 horas, para comenzar la marcha a las 10:00 horas, la cual recorrerá la avenida Independencia, en la capital del estado, y llegará al centro de la ciudad, donde además escucharán en vivo el mensaje del expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, de ahí que habrá cierres carreteros en esa calle y en las aledañas al centro de la ciudad.

Señaló que participarán a nivel nacional “Unidos, frente cívico nacional” y “Sí por México”, además que de Tlaxcala “Jóvenes por la democracia”, así como el colectivo “Corazonadas” y representantes de grupos sindicales, entre otros.

Puntualizó que no es un evento partidista, de ahí que como ciudadanos demandarán que no exista intromisión de los gobiernos federal y estatal en el proceso electoral, el uso de los recursos públicos para beneficiar a ciertos candidatos y exigir que dejen de intimidar a los árbitros electorales, pues están de ojos cerrados y no generan posicionamientos.

“Queremos voto libre, que el gobierno saque las manos y un llamado para que el crimen organizado no meta las manos, porque en la zona oriente no quieren participar los ciudadanos como candidatos por el miedo que esto les da; queremos votos libres y respeto de la democracia”, subrayó.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía en general a que no tengan miedo, de ahí que si esperaban un momento para manifestar su postura en contra de cómo se hacen las cosas es ahora, pues deben ser valientes y participativos, pues el fin es defender la democracia.

Conminó a los representantes de partidos o simpatizantes que quieran participar a no desvirtuar el fin del movimiento, que es demostrar que existe ciudadanía participativa.