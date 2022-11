Con vasectomía para los varones, crece interés por la planificación familiar

Al ser un método de planificación familiar seguro para los varones, cada año crece el interés por los procedimientos de vasectomía, por ello el sector salud en Tlaxcala realiza una difusión permanente de los beneficios para las parejas que decidieron no tener más descendencia.

La vasectomía consiste en una pequeña operación que se realiza sin bisturí, con anestesia local, haciendo una punción en la piel de la bolsa escrotal por arriba de donde se encuentran los testículos, a través de la cual se localizan, ligan y cortan los conductos, sitio por donde pasan los espermatozoides.

Es un método anticonceptivo permanente o definitivo para el hombre que ya tiene el número de hijos deseados. La vasectomía sin bisturí solo impide el paso de espermatozoides, los cuales se siguen produciendo, pero son absorbidos por el organismo.

El IMSS realiza vasectomías a los varones derechohabientes y no derechohabientes, el procedimiento es seguro para la planificación familiar. Foto: Cortesía | Imss Tlaxcala

Entrevistado al respecto, el especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala, Arquímedes Díaz Parra, señaló que en los registros hay cada vez más hombres que se hacen la vasectomía, tras decidir que están satisfechos con los hijos que tienen, o bien, que no desean tenerlos.

Precisó que sus estadísticas reportan un promedio de cien vasectomías al final del año, datos que van creciendo cada ejercicio fiscal, demostrando la participación masculina en este procedimiento que es gratuito para los derechohabientes y para la población no derechohabiente. Solo deben asistir a solicitar el servicio a las unidades médicas; en el Hospital General de Zona Número 1, el personal médico especializado realiza las vasectomías.

Tras considerar que el varón puede tener una participación activa en la planificación con su pareja, el especialista especificó que las edades de los interesados que se realizan este método son de 20, 22, así como de 30 y 40 años, pues están convencidos en ya no tener más hijos por su satisfacción en su paternidad.

El también el coordinador de Salud Pública en la entidad, informó que en la reciente Jornada de Vasectomías el IMSS ya atendió a siete varones y están programadas 20 intervenciones. El personal médico y de enfermería de las 17 unidades médicas realiza promoción de las ventajas de este método de planificación familiar con los derechohabientes, de tal forma que participe en las jornadas programadas en el año.

En realidad cada año tenemos mayor participación de los caballeros, eso es muy bueno, registramos mayor participación de derechohabientes y personas no aseguradas; el procedimiento no tiene costo y es muy seguro. También al concluir las dos jornadas de vasectomía con las fechas programadas, quedan personas en lista de espera, se les atiende. Sí hay más participación de los varones. Se está haciendo promoción en todas las unidades médicas, enfatizó.

Aclaró que la vasectomía es un procedimiento seguro, no perjudica la masculinidad, no hay problemas de erección, ni hace menos hombre al interesado, solo son mitos. Científicamente, la vasectomía no daña la vida sexual, al contrario, ofrece seguridad de cancelar la concepción de un nuevo ser.

Los requisitos para solicitarla son mínimos ante el IMSS, no es necesario ser derechohabiente, sin límite de edad, debe cumplir con una valoración médica para descartar riesgos a la salud.

Es un procedimiento ambulatorio, el paciente entra y sale el mismo día, manejamos dos horarios para las intervenciones. En horario matutino ingresan a las siete de la mañana y vespertino, a la una de la tarde. Necesitamos que los interesados vayan a la unidad más cercana para que les hagan la referencia al nosocomio respectivo.

Por lo anterior, invitó a los caballeros a voltear a la vasectomía como método seguro para planificar su familia, tener control en la fertilidad.

De esta manera, el responsable de Salud Pública recomendó a los hombres de 26 a 59 años, asistir a las unidades médicas en las áreas de PrevenIMSS, para sus estudios de diabetes, hipertensión y otras relacionadas a enfermedades de este sector de la población.

17 unidades médicas tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala.

