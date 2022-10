Ofrece Sesa vasectomías gratuitas sin bisturí

La Secretaría de Salud (Sesa) de Tlaxcala, a través del Programa Estatal de Planificación Familiar, ofrece vasectomías gratuitas sin bisturí, método anticonceptivo con una efectividad de anticoncepción del 99 por ciento, para varones que de manera voluntaria no desean tener hijos o que han decidido no tener más descendencia familiar.

Este servicio de salud estará disponible a partir del lunes 10 de octubre en la unidad médica que estará ubicada en el parque central de Apizaco desde las 10:00 horas. Los interesados deben presentarse sólo con desayuno ligero, acompañado de un familiar, con trusa de baño o suspensorio para posterior a la cirugía, copia de su identificación oficial del Instituto Nacional Electoral (INE), sin datos clínicos sospechosos de Covid-19 y acudir rasurado del área genital.

El director de Atención Primaria a la Salud de la Sesa, Hugo Celis Galicia informó que este servicio gratuito de vasectomía sin bisturí estará disponible durante el periodo de la Segunda Jornada Nacional de Salud Pública del 10 al 21 de octubre de 2022. Los varones interesados pueden solicitar informes y citas al número de teléfono 2461506969.

Además, como parte de los servicios de salud sexual y reproductiva que ofrece la Sesa, de manera gratuita se continuará brindando este servicio hasta el 1 de enero de 2023, principalmente cada fin de semana en el Centro de Salud Urbano de Tlaxcala.

Se trata de un método permanente y el procedimiento dura solo 20 minutos, se realiza de forma gratuita en la Secretaría de Salud, es un método seguro para evitar embarazos no deseados y es una forma de compartir la responsabilidad de anticoncepción de los varones con su pareja. Es un procedimiento ambulatorio que no requiere hospitalización, además es menos invasivo que la ligadura de trompas en mujeres y no requieren de estudios pre operatorios, ya que no representa ningún riesgo para la salud.

Los varones que acceden de forma voluntaria a este método pueden reanudar actividades físicas después de 48 horas, puede mejorar la comunicación y la vida sexual de las parejas al eliminar el temor de un embarazo no deseado y no afecta el comportamiento sexual.

Del lunes 10 al viernes 21 de octubre de 2022, se desarrollará en México y en el estado de Tlaxcala la Segunda Jornada Nacional de Salud Pública con especial atención a personas de grupos vulnerables para promover mejores condiciones de salud y contribuir a mejorar su calidad de vida donde también se ofrecerá este servicio de vasectomías gratuitas sin bisturí para varones.

