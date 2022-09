A un año de gobierno, salud y seguridad, prioridad de Cuéllar

Hace un año, Lorena Cuéllar Cisneros, titular del Ejecutivo estatal, pasó a la historia al convertirse de manera oficial en la segunda mujer que gobernaría Tlaxcala.

Una jugosa votación durante la jornada electoral del 6 de junio de 2021, al obtener el 49.94 % del total de los votos emitidos, llevó a Cuéllar Cisneros a la titularidad del Poder Ejecutivo local.

El 31 de agosto de 2021, ante los integrantes del Congreso del Estado y recién ungida con la investidura de mandataria estatal, Cuéllar Cisneros garantizó que velar por los que menos tienen sería uno de los objetivos de su administración.

En ese momento, habló de su interés por mejorar las condiciones de los tlaxcaltecas en diversos rubros como el campo, educación, medioambiente, pero destacó el tema de la salud como un derecho universal y la seguridad pública para vivir en un entorno de paz y a su vez atraer inversiones y visitas de turistas.

Fueron en materia de salud las primeras acciones que ejecutó la mandataria estatal al recibir un estado en semáforo rojo a consecuencia de la pandemia por Covid-19, con la instalación de kioskos para prestar tanques de oxígeno y llenarlos de forma gratuita para uso de pacientes con esa enfermedad, y días después la colocación de módulos para la realización de pruebas para detectar SARS-CoV-2, también sin costo. A la par, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros implementó acciones en materia de seguridad pública, protección al medioambiente, cultura, educación y bienestar social, entre otros aspectos.

Dichas acciones fueron complementadas con otras estrategias como la reingeniería de la administración pública, con la creación de una nueva Ley Orgánica que dio vida a nuevas secretarías y eliminó algunas coordinaciones del gobierno estatal.

Así, en septiembre, iniciaron funciones las nuevas secretarías de Finanzas, de Infraestructura, de Movilidad y Transporte, de Medio Ambiente, de la Función Pública y la Coordinación General de Planeación e Inversión; y el uno de enero pasado las de Bienestar, de Ordenamiento Territorial y Vivienda, de Trabajo y Competitividad, de Cultura y la Coordinación General de Comunicación que cambió a Coordinación de Comunicación.

También puso en marcha un plan de austeridad que exige a todos los funcionarios estatales, pero también a los municipales, ejercer el dinero público de forma eficiente para generar ahorros que serán destinados a mejorar la vida de los tlaxcaltecas.

LA SALUD, PRIORIDAD

Y al considerar que “sin salud no se puede hacer nada”, la gobernadora fortaleció este rubro en Tlaxcala con acciones para garantizar no solo el abasto médico, sino también la atención y el servicio.

Una de las acciones más importantes fue la instauración del modelo IMSS-Bienestar, que al federalizar el servicio de salud en Tlaxcala será garantizada la atención médica a personas sin seguridad social, abasto de medicinas e insumos e instalaciones hospitalarias dignas y equipadas.

Con una inversión de más de 800 millones de pesos, la administración estatal culminó la construcción y equipó el nuevo Hospital General de Tlaxcala, en Apetatitlán, cuya edificación inició en septiembre de 2018.

En 100 días fue construido el Complejo de Atención Especializada en Salud y Bienestar (CAESB), en San Matías Tepetomatitlán, municipio de Apetatitlán, que alberga a la unidad especializada de hemodiálisis y a la unidad de cirugía ambulatoria, que tuvo una inversión de 284 millones de pesos. La primera dará servicio de hemodiálisis y la otra de cirugías de mínima invasión.

En esa misma unidad, han sido ejecutadas las “Jornadas de Cirugías de Cataratas” para las personas que lo necesitan y no tienen los recursos económicos para hacerlo.

A lo largo del año, el gobierno ha hecho una importante inversión para equipar y dotar de medicinas a los hospitales, con lo que pasaron de tener un abasto del 24 al casi 100 %, además de que fue iniciada la rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de unidades médicas.

Fue creado el servicio “Médico en tu casa” para la atención inmediata de pacientes, a través de unidades móviles que llevaron la atención médica a las comunidades más alejadas del estado.

A través del 911, puso en marcha el programa para la atención especializada en problemas de salud mental, con 100 psicólogos, para atender de manera personalizada los problemas emocionales, servicio que funciona las 24 horas del día los 365 días del año.

No solo eso, también entregó 24 ambulancias nuevas, 20 a municipios, una para el C4 y tres para uso de la Secretaría de Salud del estado, a fin de atender las urgencias de manera más eficiente, así como cuatro unidades médicas móviles para atender a las comunidades más marginadas, y el helicóptero del gobierno del estado fue adaptado como ambulancia para atender emergencias como traslados de pacientes a otras entidades.

EL ESTADO MÁS SEGURO

Otro de los ofrecimientos que ha hecho la mandataria es preservar la paz y la tranquilidad de los y las tlaxcaltecas, por lo que ha ejecutado diversas acciones que han permitido a Tlaxcala ser, durante cuatro meses en lo que va de la actual administración, la entidad con el menor índice delictivo.

Una de las obras más importantes es el inicio de la construcción del C5i (Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia) que, con una inversión de 300 millones de pesos, reforzará la estrategia de seguridad para blindar todo el territorio tlaxcalteca.

Con relación al combate de la violencia contra las mujeres, días antes de asumir las riendas de la administración estatal, Lorena Cuéllar Cisneros logró que en Tlaxcala fuera decretada la Alerta de Violencia de Género, cuyo fin es erradicar ese flagelo.

El gobierno implementó la atención inmediata a través de la denuncia al 911, para activar el protocolo integral mediante unidades especializadas que brindan servicio médico, jurídico, psicológico y refugios para las mujeres.

Actualmente es construido un segundo Centro de Justicia para las Mujeres, que permitirá ampliar la cobertura de atención.

La protección de las niñas, niños y adolescentes fue otro tema de importancia para Cuéllar Cisneros, por lo que fueron creadas procuradurías en los 60 municipios del estado para velar y proteger a los menores violentados.

Con la colocación de arcos lectores de placas en las 38 entradas y salidas al estado, el gobierno busca combatir el robo de las unidades automotoras, y sumado a esa estrategia fue puesto en marcha el Registro Público Vehicular de Tlaxcala, para colocar chip de control vehicular y que su localización, en caso de hurto, sea más eficaz.

En los primeros meses de gobierno, los municipios fueron equipados, y con una inversión de 112 millones de pesos la administración entregó patrullas, vehículos y uniformes a policías estatales y municipales; y el helicóptero que anteriormente era para el servicio de la persona titular del Ejecutivo local, fue convertido en patrulla aérea para, junto con drones especiales, vigilar desde el aire.

Otras estrategias son el “Taxi Seguro” para dar tranquilidad a las mujeres en su traslado; las becas para que policías estatales estudien una licenciatura; campañas “Canje de armas” que buscan disminuir la violencia y el riesgo en los hogares; la creación de tres módulos de atención a víctimas y ofendidos, en Calpulalpan, Huamantla y San Pablo del Monte, y el nacimiento de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financiera, para combatir casos de corrupción y hasta lavado de dinero.

Además, el inicio de la construcción del nuevo Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (Crumt) en el municipio de Chiautempan, con una inversión de 8 millones 748 mil pesos.

Y para reforzar la seguridad recientemente arrancaron los trabajos para la construcción del cuartel regional de la Guardia Nacional que tendrá también un helipuerto, en Calpulalpan.

EDUCACIÓN PARA TODOS

En materia educativa la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros inició una etapa para garantizar en Tlaxcala el derecho a la educación laica y gratuita, y que los alumnos puedan desarrollarse en instalaciones dignas.

Este ciclo escolar 2022-2023 será completamente distinto a los anteriores ya que la administración estatal eliminó el pago de cuotas que eran cobradas por comités de padres de familia para mantenimiento de las escuelas, y ahora será atendido a través del programa “La Escuela Tlaxcalteca”.

Una importante estrategia tiene que ver con el desarrollo de los alumnos, pues será eliminado el uso obligatorio de los uniformes de gala y de uso diario, para que únicamente porten el deportivo.

Y con ello, el gobierno estatal busca fortalecer una perspectiva de inclusión, cualquier forma de discriminación y el libre desarrollo de la personalidad puesto que ese uniforme permitirá condiciones de desplazamiento y libertad.

Puso en marcha el programa de atención psicoemocional para niñas, niños y adolescentes, que da atención en escuelas a quienes tuvieron afectaciones por la pandemia de Covid-19.

Entre otras cosas, anunció la entrega de Becas para el Bienestar Benito Juárez, para tercer año de secundaria, con el objetivo es disminuir los índices de deserción escolar en ese nivel educativo; y a través del Fondo de Aportaciones Múltiples, Tlaxcala ejerció más de 108 millones de pesos para obras de infraestructura en escuelas públicas.

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

La administración estatal ha puesto en marcha diversos programas para atender a las personas en situación de vulnerabilidad, sobre todo para mejorar sus condiciones de vida.

Desde la Secretaría de Bienestar, creada este año, el gobierno del estado ofrece apoyos de servicios médicos gratuitos, tarjeta de abasto social para la compra de la canasta básica, unidades en donde los tlaxcaltecas pueden acceder diariamente a comidas gratis, apoyos funcionales para personas con discapacidad y cirugías de cataratas.

De la misma forma, diversos apoyos económicos para personas con discapacidad, la entrega de sistemas fotovoltaicos y aditamentos de un panel solar para quienes que no cuentan con el servicio de energía eléctrica; dotación de pintura, calentadores solares, tinaco, juego de baño, enseres básicos y muebles de línea blanca.

Así también, impulsó sistemas de captación de agua pluvial, una estrategia de empleo temporal y, entre otras acciones, el arranque de proyectos productivos enfocados a las comunidades indígenas.

Y para mejorar la atención a ese sector fue creado el Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social, que tiene como meta desarrollar una agenda incluyente.

OTRAS ACCIONES

Con relación al medioambiente ha implementado distintas estrategias, como el combate de la tala clandestina y del gusano descortezador en el Parque Nacional Malinche, y más recientemente la puesta en marcha de patrullas ecológicas que sancionarán a quienes incumplan con la ley en la materia.

En el rubro deportivo, en Tlaxcala fue inaugurada la pista de atletismo en el Centro Vacacional “La Malintzi”, en marzo fue una sede del Tour Mundial de Voleibol de Playa y el próximo año albergará al mundial de esa disciplina. Además de que ha entregado incentivos económicos a deportistas de competencias internacionales y mundiales.

CAMBIOS EN EL GABINETE

Al hacer las primeras designaciones de su gabinete, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros advirtió que debían trabajar en favor de las y los tlaxcaltecas con ahínco y bajo los principios éticos de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar.

A finales de 2021, la gobernadora concretó el primer cambio de un secretario de su gabinete en la Secretaría de Seguridad Pública, al huir para presentemente evadir la justicia y procesos penales en su contra, Alfredo Álvarez Valenzuela fue destituido del cargo. Por varios meses su lugar fue ocupado por Maximino Hernández Pulido, quien fungió como encargado de despacho.

A mediados de junio pasado, la mandataria removió a Luz María Vázquez Ávila de la titularidad de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) y fue sustituida por Juan Tapia Pelcastre.

Antes, los cambios fueron en la Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala con la renuncia de Jaime Piñón Valdivia al cargo de director de ese instituto, y Luz Vera Díaz dejó de ser directora del Subsistema del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala.

Además, en marzo pasado fue cambiada la persona que estaba en la dirección del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, al ser señalado de presuntamente haber violado a una mujer, y el más reciente cambio fue en la dirección del Centro de Justicia para las Mujeres.

APOYO A MIGRANTES

La gobernadora inauguró las instalaciones de “Casa Tlaxcala” en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos de América.

