Un año, elección histórica | Llama Gobernadora a trabajar en unidad

Después de que en junio de 2021 el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ganó en Tlaxcala, seguirá el trabajo de todos en unidad por el bienestar de Tlaxcala, sostuvo la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros en el acto del Primer Año de la Transformación en el estado.

Desde el recinto ferial de Chiautempan, donde se dieron cita miles de simpatizantes, la mandataria enfatizó que hoy más que nunca la lealtad al proyecto lo deben distinguir y mantener comprometidos.

Luego, aseveró que es momento de trabajar por encima de intereses personales o de grupo, de demostrar que la unidad que los llevó al triunfo, aun siendo un equipo lleno de diversidad de ideas, hoy gobierna por un fin común y para todos.

Acompañada del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, de militantes como Adán Augusto López Hernández, Claudia Sheinbaum Pardo, Leticia Ramírez Anaya, Gabriela Jiménez Godoy, Armando Contreras, así como diputados locales, funcionarios estatales y federales, Lorena Cuéllar afirmó que llegó el momento de que Tlaxcala se vea y se distinga en el país, como un referente del cambio verdadero en México.

La gobernadora Lorena Cuéllar celebró el Primer Año de la Transformación en el estado. Cortesía | Gobierno del Estado

Es más, aseguró que Tlaxcala tendrá un antes y después de su gobierno, porque llegaron a transformar y cambiar de raíz las políticas públicas.

No se imaginan cómo el corazón me llena de alegría, de saber que todos juntos estamos haciendo una nueva historia por Tlaxcala. Gracias a todos por ese esfuerzo, por acompañarme a servir a Tlaxcala. Gracias a Tlaxcala por darme lo más bello que me ha dado la vida, ser hoy la gobernadora. Servir al pueblo es lo primero, donde prevalezca el interés general por encima del personal.

Tras apuntar que dejaron atrás la política tradicional y de privilegios, mencionó que el cambio que han emprendido en el gobierno les obliga a trabajar con austeridad, ética y honradez, teniendo como principios rectores no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Refirió que su administración trabaja por un estado donde prevalezca el respeto, la alegría y bienestar. Estoy dedicada en cuerpo y alma a trabajar por nuestro estado y si queremos ser un ejemplo nacional, debemos hacerlo en equipo. Necesito de todas y de todos para hacer una nueva historia, para demostrar que en este lugar habemos hombres y mujeres guerreros, llenos de valores y de una cultura inmensamente rica.

En su mensaje, expuso que ser gobernadora le alberga la esperanza de hacer realidad los sueños de gente tlaxcalteca, cumplir y hacer una nueva historia. Después, alentó que si trabajan para ser cada día mejores personas y servidores públicos, lograrán que haya un mejor Tlaxcala.

Ante los tlaxcaltecas que asistieron a la celebración a un año de ganar las elecciones estatales para la gubernatura, Cuéllar Cisneros enfatizó que su vida ha tenido muchos momentos especiales, recuerdos de más de 30 años de trabajo social, de escuchar y apoyar a gente vulnerable.

Expresó que encontró su vocación de servicio, que es hacer lo que considera correcto, acompañar a gente vulnerable y que necesitaba de ella, para caminar juntos.

En el uso del micrófono Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, vaticinó que Cuellar Cisneros va a ser la mejor gobernadora en la historia de Tlaxcala.

Recordó que en los primeros días que llegó a la Segob, acudió a la toma de protesta de su compañera de partido.

Estableció que es la gente la que está del lado del presidente en el movimiento de transformación del país, prueba de ello fueron los resultados de la revocación de mandato y los 22 estados del país que gobierna Morena.

En tanto, en su participación, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de la Ciudad de México, subrayó que Lorena Cuéllar es una de las mejores gobernadoras del país, a pesar de que vivió amenazas, fraudes y violencia, nunca se venció por convicción y amor al pueblo de Tlaxcala

Tlaxcala es grande por su gente, naturaleza y porque es dirigido por una gran mujer: Lorena Cuellar. La queremos y admiramos, es de nuestro movimiento. Nos tocó este brío con el movimiento que le ha dado lugar a muchas mujeres. Felicidades a Tlaxcala por el gran ejemplo que le dieron al país el 10 de abril.

Tras resaltar que actualmente hay siete mujeres que son gobernadoras, Claudia Sheinbaum felicitó al dirigente de Morena Mario Delgado por los 22 estados de México dirigidos por su partido, es decir más del 50 %.

Ante ello, pidió seguir unidos por encima de todos y privilegiando la transformación del país, al lado- del que calificó- como el mejor presidente de la historia moderna de México, Andrés Manuel López Obrador.

DATOS

- 7 Estados de la República mexicana actualmente son gobernados por una mujer.

- 6 años de gobierno tiene Lorena Cuéllar Cisneros.

