Tendrá Tlaxcala un histórico desarrollo: Lorena Cuéllar

He proyectado ahorros para financiar los próximos beneficios sociales más importantes de la historia de nuestro estado, sostuvo la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros al rendir un informe con motivo de sus 100 días de gobierno.

En la Plaza de la Constitución, en la capital del estado, aseveró que esa siempre ha sido su vocación y ahora que tiene la oportunidad de gobernar Tlaxcala, pondrá todo su empeño para servir con profundo amor y devoción a los más necesitados.

Acompañada de los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, integrantes de su gabinete legal y ampliado, así como de invitados especiales, garantizó a los tlaxcaltecas que su compromiso y entrega diarios serán para rendir las mejores cuentas a la ciudadanía, pues fue ella quien le dio la responsabilidad de dirigir las riendas de Tlaxcala.

Ante miles de personas de todas las edades que se dieron cita para escuchar su mensaje ciudadano, la mandataria ofreció un gobierno de igualdad, de todas y de todos en el que prevalecerá el estado de derecho que dicta la Cuarta Transformación en Tlaxcala, de ahí que, advirtió, no dará preferencia a nadie, pues mandará la voz del pueblo.

Dijo que todos los días, durante mucho tiempo, ha sido consciente del compromiso que su responsabilidad como gobernadora implica, y que sabrá responder a los compromisos que hizo en campaña para, al término de su sexenio, dejar el mejor de los legados para Tlaxcala.

En Tlaxcala ya se escribe una nueva historia, el mejor de los futuros ya ha comenzado, expresó entre ovaciones y aplausos.

Mencionó que ha pedido a quienes forman el gabinete estatal conducirse con sencillez, humildad y cercanos a la gente, servir con los principios de la cuarta transformación en la que no robar, no mentir y no traicionar al pueblo sean siempre los grandes baluartes.

La Plaza de la Constitución fue la sede del informe por los 100 días de gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros / César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

Recordó que antes de tomar protesta al cargo envió al Congreso local la iniciativa de crear algunas secretarías para igualar funciones con la Federación, que además permitirán fortalecer el trabajo y darán importancia a temas relevantes como el medio ambiente, el bienestar y la cultura, entre otras.

De inmediato instruí la publicación en el Periódico Oficial del Estado de la eliminación del fuero para la gobernadora, magistrados, diputados locales y para el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en este estado todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, destacó.

Se dijo sabedora de que los retos son grandes y aseveró que cualquier obstáculo que se presente lo vencerán porque está acompañada de personas que, al igual que ella, deseamos que prospere la entidad, un pueblo bueno, honesto y trabajador.

Integrantes de la LXIV Legislatura resaltaron que Cuéllar Cisneros se ha concentrado en acciones de beneficio para la ciudadanía tlaxcalteca / César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

En el evento, agradeció la confianza del pueblo de Tlaxcala, a quien refrendó su compromiso de no fallarles; reconoció el trabajo de quienes integran el gobierno, pues comentó que sin ellos no hubiera dado este resultado y se congratuló con la relación que existe con el Poder Legislativo, pues confió en que contribuirán al desarrollo del estado con la aprobación del presupuesto.

Es mi obligación informarles de las acciones en mis primeros 100 días de gobierno, gracias por hacer realidad mi sueño de servir a los que menos tienen, esa siempre ha sido mi lucha y me hace inmensamente feliz el poder servir con profunda devoción a mi querido pueblo, finalizó.

