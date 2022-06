[Crónica] Lorena es puro corazón, dice Adán Augusto López

La sonrisa de Lorena Cuéllar Cisneros lo dice todo. A un año de su arrasador triunfo en las urnas, está feliz por hacer realidad su más anhelado sueño: gobernar Tlaxcala.

Esa felicidad la comparte con su familia, principales colaboradores y simpatizantes que la ayudaron a llegar al cargo.

La celebración del Primer Año de la Transformación en Tlaxcala se convirtió en una mega fiesta sin precedentes en la historia reciente en la que hubo de todo, pero las risas y abrazos entre morenistas fueron el platillo principal.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, festejó ante más de 10 mil personas su triunfo electoral de junio del año pasado. | Moisés Morales

Desde las once de la mañana los invitados al convite comenzaron a llegar a la explanada del recinto ferial de Chiautempan y, para las 13:00 horas, las más de 10 mil sillas metálicas ya estaban ocupadas.

Aunque muchos buscaban estar frente al escenario principal para dejarse ver, vitorear a la festejada y tomarse la selfie, pocos fueron los privilegiados con esos reservados lugares.

El comediante Lalo España hizo de las suyas previo al arribo de Lorena Cuéllar e invitados especiales al arrancar carcajadas con sus pícaras rutinas, al grado de subir al escenario al diputado y presidente del Congreso del Estado, Rubén Terán Águila, quien sacó sus mejores pasos al simular ser un stripper.

En punto de las 14:00 horas y con la temperatura a 28 grados centígrados, Lorena Cuéllar arribó acompañada por su esposo Salvador Ballesteros, quienes cruzaron más de 100 metros de valla metálica saludando a todos cuantos pudieron.

Detrás de ella, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quienes acapararon los principales reflectores y fueron los más solicitados para la foto del recuerdo. Ante miles de simpatizantes, Cuéllar Cisneros demostró que no solo tiene el cariño y aprobación de la ciudadanía tlaxcalteca, sino que cuenta con el respaldo de la dirigencia nacional de su partido (Morena), y de los liderazgos políticos más visibles y con posibilidades de suceder en el cargo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

VA A SER LA MEJOR GOBERNADORA

Como titular del Poder Ejecutivo desde el 31 de agosto de 2021, Lorena Cuéllar tiene en sus manos la responsabilidad de dirigir los destinos del estado más pequeño del territorio mexicano, pero uno de los más grandes en historia y cultura.

Esa grandeza la ha posicionado en solo 10 meses de gestión como una de las mejores gobernadoras y gobernadores de las 32 entidades del país.

Por eso el segundo de a bordo en el Gobierno de México, Adán Augusto López, no dudó en reconocer la figura de Lorena Cuéllar en los grandes círculos del poder político nacional y resaltó que la primera representación que tuvo tras asumir la Secretaría de Gobernación, fue en la toma de protesta de Lorena Cuéllar, a quien con cariño le llama “la chaparrita”.

“Y la vamos a seguir acompañando porque va a ser la mejor gobernadora en la historia de Tlaxcala… yo la vacilaba cuando éramos diputados, la chaparrita le decíamos, pero esta chaparrita es puro corazón, pura emoción, puro compromiso con Tlaxcala y con su gente”, expresó el tabasqueño mientras de fondo se escuchaban porras a su favor y la frase “¡presidente… presidente”.

Claudia Sheinbaum no se quedó atrás al calificar a su homóloga como “ejemplo de la transformación del país” no solo por sus más de 305 mil votos obtenidos el 6 de junio de 2021, convirtiéndola en la candidata más votada del país, sino porque en el pasado fue víctima de violencia política, amenazas y fraudes, pero “eso no la venció”. A la Jefa de Gobierno también le gritaron “¡presidenta!”, pero cautelosa como es, manifestó –ya en entrevista- que ya habrá momento para hablar de sus aspiraciones políticas.

Antes de irse, la gobernadora Lorena Cuéllar se despidió de sus invitados en primera fila, entre ellos diputados locales, funcionarios y presidentes municipales no solo de Morena, sino emanados de otros partidos como el perredista Armando Flores, de Tlaxco y Edgar Peña, de Calpulalpan, quien llegó al cargo a través del PAC, pero se desvivió lanzando porras a Morena. El alcalde capitalino Jorge Corichi Fragoso no asistió, pero su ausencia ni se notó

El año pasado, Lorena Cuéllar ganó la gubernatura de Tlaxcala con más de 305 mil votos, convirtiéndose en la candidata más votada del país

