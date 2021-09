[Crónica] Gubernatura, anhelo cumplido de Lorena Cuéllar

Lorena es el orgullo de las familias Cuéllar y Cisneros. Y cómo no serlo si a partir de este 31 de agosto de 2021 se convirtió en la tercera en ocupar la titularidad del Ejecutivo local.

Dará Lorena Cuéllar Grito de Independencia con medidas restrictivas el 15 de Septiembre

Antes que ella lo fueron sus abuelos Joaquín Cisneros Molina y Crisanto Cuéllar Abaroa.

Cumplir voluntad del pueblo, ofrece Lorena Cuéllar

No solo por eso el hecho es histórico –ninguna otra familia lo ha conseguido-, sino también porque es la segunda mujer en ser gobernadora del estado más pequeño de la geografía nacional. Un sueño de infancia por fin cumplido.

Antes que ella, hace 34 años, su excompañera de partido –el Revolucionario Institucional- Beatriz Paredes Rangel fue la primera y, en calidad de invitada especial, asistió a la toma de protesta de la morenista en el recinto del Poder Legislativo.

“Me siento muy orgullosa de mi hermana, de ese valor incansable que tiene que es la perseverancia… y el que persevera siempre llega a la meta”, alcanzó a expresar Mónica Cuéllar Cisneros a su salida del recinto legislativo.

Cumplir voluntad del pueblo, ofrece Lorena Cuéllar

El tío de ambas, Joaquín Cisneros -quien en 1998 intentó convertirse en gobernador como lo fue su padre en el período 1957-1963, pero no lo logró-, manifestó su felicidad por ver a alguien más de su familia asumir el más honroso cargo que un político tlaxcalteca puede tener.

“Lorena logró un viejo anhelo que tenía desde niña, desde muy jovencita… con gran emoción trabajó y al final alcanzó su objetivo. Me da mucho gusto porque sé que lo va a hacer muy bien”, dijo emocionado.

Lorena Cuéllar, de 59 años de edad y más de 30 en el servicio público, también estaba emocionada, feliz, y no lo podía ocultar, pues después de tres intentos (un proceso interno en el PRI y dos elecciones) alcanzó el principal objetivo en su carrera política.

Fortalecer al sector productivo, pide la IP a Lorena Cuéllar

“Que viva Tlaxcala, que viva México… que viva la Cuarta Transformación”, fueron las palabras con las que la mujer más votada de la historia de Tlaxcala culminó su discurso de 23 minutos. Un prolongado aplauso fue la rúbrica de la ceremonia de unción.

La clase política local y nacional que la arropó en ese acto protocolario no dudó en ponerse de inmediato de pie en reconocimiento a su tenacidad y perseverancia política.

En respuesta, Lorena Cuéllar se llevó la mano derecha a la altura del corazón como signo de agradecimiento.

"Se acerca un gran cambio": exgobernadores

Luego vino un gran suspiro que a punto estuvo de arrancarle una lágrima que no escurrió, gracias a que Lorena se sobrepuso a tan emocionante momento.

Superado el trance, se despidió de Adán Augusto López, recién nombrado secretario de Gobernación y representante personal del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Después hizo lo propio –abrazo de por medio- con Héctor Maldonado, presidente del Poder Judicial, y con Alejandra Ramírez Ortiz, diputada de oposición responsable de tomarle protesta en su calidad de presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local.

Inicia nueva historia para la capital, dice Jorge Alfredo Corichi

Con Marco Mena, el hoy exgobernador, el trato fue menos efusivo. Ambos solo chocaron los puños y con una visible sonrisa se despidieron.

El priista salió por la puerta trasera y con ello se dio fin a una era de casi 11 años de gobiernos priistas en Tlaxcala en lo que va del Siglo XXI.

En los 90’s el PRI fue el mandamás, pero hoy ese partido está lejos, pero muy lejos de lo que es Morena.

Tlaxcala vive una nueva circunstancia y ya está asentada la Cuarta Transformación, al menos para los próximos seis años.

Terminadas las formalidades vino la foto del recuerdo con invitados especiales, familiares, amigos, compañeros de partido y uno que otro colado (de esos que nunca faltan).

Este 1 de septiembre es el amanecer de la 4T en Tlaxcala, esa que enarbola el discurso de: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Lorena tendrá seis años para demostrarlo. Que los hechos hablen por ella.

