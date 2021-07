Ofrece Lorena Cuéllar plena libertad de expresión

No habrá medios consentidos o castigados, mi gobierno no premiará el halago ni castigará al crítico, mi gobierno respetará la libertad de expresión y fomentará el debate de las ideas, expresó enfática la gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros.

En un encuentro con representantes de los diferentes medios de comunicación tlaxcaltecas, la próxima titular del Poder Ejecutivo resumió su política de comunicación en una sola frase: pleno respeto a la libertad de expresión.

Al agradecer la cobertura periodística que durante el periodo de campaña permitió que su plataforma política llegara a la ciudadanía de los 60 municipios, la gobernadora electa manifestó que solo con libertad los comunicadores estarán a la altura de la transformación de Tlaxcala.

Pleno respeto a la libertad de expresión son siete palabras que las refrendaré con diversos hechos, expuso, al tiempo de comprometerse a defender los derechos de los comunicadores mediante la creación de la Unidad de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.

De hecho, pidió a los propios periodistas ganarse la credibilidad social evidenciando las malas prácticas, francos actos de corrupción o señalando errores de la administración que habrá de asumir el próximo 31 de agosto, pero también mostrar las virtudes y actos nobles del servicio público.

Solo con la libertad los hombres y las mujeres tendremos la posibilidad de realizarnos de manera plena… la libertad también es una obligación y un compromiso con la verdad, la honestidad y la pulcritud en el ejercicio del periodismo.

Conminó a no caer en la estrategia neoliberal de confundir a la gente para intentar desprestigiar a un gremio o a un sector, como se hizo con los maestros para imponerles una reforma laboral que “de laboral no tenía nada”.

Quiero agradecer a todos los medios de comunicación su participación en el pasado proceso electoral, pero no solo eso, me parece que también es tiempo de agradecer como persona los últimos 30 años que me han acompañado, donde mi vida ha tenido sentido en la labor social y por la enorme satisfacción de poder estar con los enfermos, con los que menos tienen, llevar muchos beneficios a la gente.

Refirió que lo anterior la motivó para buscar gobernar su estado y convertirse en la mujer más votada del país y la mujer más votada de la historia de Tlaxcala, al igual que obtener el primer lugar en participación ciudadana.

Eso me obliga a cumplir con todos los compromisos de campaña, habremos de hacer una nueva historia con el tema de engrandecer la Cuarta Transformación en nuestro estado, dijo.

Ratificó su compromiso de respetar a cada uno de los medios de comunicación, su línea editorial y su forma de comunicar, pero apeló a su apoyo porque para cambiar la historia de Tlaxcala necesito de todos para que la Cuarta Transformación sea una realidad en Tlaxcala.

GRATITUD

