Surge la "Lorenomanía" en recorrido itinerante; todos buscan "selfie"

Flores, jorongos, pinturas al óleo y hasta un Niño Dios ha recibido Lorena Cuéllar Cisneros como obsequio durante la “gira de la victoria”.

El recorrido itinerante de la mujer política más votada en la historia de Tlaxcala se ha convertido en una verdadera fiesta en los municipios que ha visitado desde el pasado 15 de julio.

Obsequios de todo tipo ha recibido Lorena Cuéllar Cisneros durante sus recorridos, entre ellos un Niño Dios por parte de habitantes de Contla/ Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Como si se tratara de una “ rockstar” , la próxima titular del Poder Ejecutivo se deja querer y abraza a todo aquel que busca obtener una “selfie”.

La morenista también ha recibido peticiones mediante sendos oficios que le son entregados de mano en fólderes y que ella misma resguarda a través de su equipo de trabajo para darles posterior contestación.

El discurso en los municipios que ha visitado prácticamente es el mismo: acabar con la corrupción en todos los niveles de gobierno y hacer de Tlaxcala “ejemplo nacional” mediante acciones en materia de salud, seguridad, obra pública, educación, empleo, medioambiente y turismo, entre otros sectores.

Vengo a eso, a dar las gracias, desde el fondo de mi corazón les agradezco porque gracias a ustedes logramos ese sueño que tanto había anhelado y hoy, con sus miles de votos, ya hicieron de Tlaxcala ejemplo nacional al dar los mejores resultados en las urnas de todo el país,expresó este domingo 18 de julio en su visita a Nativitas.

Antes, la Gobernadora electa estuvo en el Domo Blanco del Centro Expositor, el sábado en Zacatelco, el viernes en Contla, Chiautempan y Teolocholco, y el jueves en Terrenate y Apizaco.

En tanto, ayer lunes visitó Calpulalpan, Hueyotlipan y Tlaxco, mientras que hoy martes estará en Cuapiaxtla, Huamantla y cerrará a las 17:00 horas en Ixtenco, último reducto otomí de la entidad tlaxcalteca.

La votación de más de 305 mil sufragios reflejada en las urnas el pasado 6 de junio –ha dicho Cuéllar- también se debe al trabajo de los coordinadores territoriales de los diferentes distritos locales, a quienes también ha agradecido su trabajo.

Mi gratitud a todos, sé que nos vamos a enfrentar a una situación compleja porque los primeros cuatro meses no tendremos presupuesto, más que lo indispensable, pero a pesar de eso no me he quedado con los brazos cruzados y ya conseguí muchos apoyos para Tlaxcala, tengan la seguridad que nos irá muy bien, lo merecemos y vamos a trabajar para ello.

El compromiso de Cuéllar Cisneros es trabajar de forma incansable a partir de que asuma el gobierno, el próximo 31 de agosto y durante los seis años, caminando al lado de las autoridades locales y buscando las alternativas para ayudar a todos los municipios.

Quien quiera trabajar, habrá apoyo para su municipio, pero con honestidad y mucha transparencia porque Tlaxcala merece que trabajemos para ello,sostiene.

En el recorrido del domingo estuvo presente Carlos Luna Vázquez, delegado del Bienestar del Gobierno Federal y quien sustituyó a Cuéllar Cisneros en ese cargo, con quien se comprometió a trabajar “de la mano” para que sean reforzados los programas sociales para darle mayor apoyo a la gente que más lo necesita.

Lorena Cuéllar estuvo en el Domo Blanco del Centro Expositor, el sábado en Zacatelco, el viernes en Contla, Chiautempan y Teolocholco, y el jueves en Terrenate y Apizaco

