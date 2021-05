Se suman exmunícipes al proyecto de Cuéllar

Expresidentes municipales emanados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano, anunciaron su adhesión al proyecto político de Lorena Cuéllar Cisneros, candidata al Gobierno del Estado por la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”.

Desde la sede estatal de Morena, los exmunícipes informaron que algunos de ellos participaron en el proceso interno para contender por un cargo público en el presente proceso electoral, pero al no resultar electos decidieron mantenerse en este partido en un acto de congruencia política e ideológica.

Afirmaron que Lorena Cuéllar es la mujer más preparada para asumir la titularidad del Poder Ejecutivo para los próximos seis años y no dudaron en que va a lograr el triunfo el próximo 6 de junio, por lo que hicieron un llamado a todos aquellos que “se chiquearon” y se fueron a tomar la foto con Anabell Ávalos, para reconsiderar su postura.

Todavía están a tiempo de regresar. No se trata solo de tomarse la foto en la otra alianza para que luego queden en el olvido y sean rechazados o no tengan el impacto y la importancia que sí tendrán aquí con Lorena Cuéllar, expresó Felipe Sánchez Lima, exalcalde de Zacatelco y compañero diputado de Cuéllar Cisneros en la 58 legislatura.

Por su parte, Perfecto Xochipostequi habló sobre la necesidad de terminar con la arrogancia de los últimos dos gobiernos priistas y observó que “con Lorena Cuéllar tenemos la posibilidad de que escuche al pueblo… no queremos más de lo mismo ni a los mismos y si no la apoyamos nos vamos a arrepentir, por eso todos a votar el 6 de junio”

EL AUTORITARISMO NO GOBERNARÁ TLAXCALA: CUÉLLAR

Por su parte, Lorena Cuéllar Cisneros afirmó que nunca más el autoritarismo ni el abuso del poder volverán a gobernar Tlaxcala y felicitó a quienes decidieron sumarse al proyecto de la Cuarta Transformación por su voluntad y convicciones.

Que no sea el autoritarismo ni el abuso del poder lo que deba gobernar a Tlaxcala, por eso hoy valoro su interés y su decisión de tomar este camino para cambiar esta historia... juntos acabaremos con los malos gobiernos y la corrupción, dando paso al progreso y al desarrollo de nuestro estado, manifestó.

La candidata a la gubernatura del Estado por la coalición “Juntos Haremos Historia” sostuvo desde las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que el grupo de exalcaldes hayan dejado de lado sus diferencias y se sumen para trabajar en unidad por el amor a Tlaxcala.

“Entiendo lo difícil que significa haber dejado parte de una vida en un partido político, porque lo viví en carne propia. No me arrepiento porque el partido perdió sus ideales, perdió su esencia, perdió su verdadera vocación de servicio, se olvidó que lo más importante es servir al pueblo y no servirse de él”.

La abanderada de Morena, PT, PVEM, PEST y Nueva Alianza Tlaxcala, se dijo muy contenta de poder contar con la presencia de quienes en algún momento fueron sus compañeros en el Congreso del Estado, o que fueron munícipes, al sentir su apoyo y respaldo porque hoy se tiene la oportunidad histórica de tomar en sus manos el rumbo de Tlaxcala.

Juntos vamos a recuperar el orgullo de nuestro estado, no estamos reunidos aquí por casualidad, hemos recibido el llamado de la historia y decidimos responderle a Tlaxcala con la unidad y el compromiso que este movimiento requiere porque la transformación la haremos todos,agregó.

Cuéllar Cisneros reiteró su compromiso de trabajar con fuerza y corazón para que la salud, el trabajo y la seguridad sean de todas y de todos los tlaxcaltecas, que la entidad sea un referente nacional por su legado cultural, se sienta y se reconozca en todos los rincones del país; que el orgullo tlaxcalteca sea la ventana, a través de la cual, el mundo los conozca.

LOS EXPRESIDENTES QUE SE SUMARON

La sumatoria al proyecto de “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” incluye a los exalcaldes: José Carcaño Sanluis, de San José Teacalco, por el PRI; Marcos Hernández López, de El Carmen Tequexquitla, por el PRD; Juan Pérez Robledo, de Santa Cruz Quilehtla, por el PRI; Oscar Xicohtencatl Pérez, de Papalotla, por el PRI; Felipe Meneses Pacheco, de Axocomanitla, por el PRI; Raymundo Zamora Morales, de La Magdalena Tlaltelulco, por el PRI.

Asimismo, Carlos Augusto Pérez de Tepetitla, por el PRI y actual candidato a Diputado Federal por el Distrito 03-; Ismael Quintero Hernández, de El Carmen Tequexquitla, por el PRD; Felipe Sánchez Lima, de Zacatelco, por el PRD; Jaime López de Cuapiaxtla, por el PRI; Roberto Licona Pimentel de Nopalucan, por el PRI; German Palacios de Nopalucan, por el PRI; y German Trevera de Zacualpan, por Convergencia.

De igual forma contó con la presencia de Pablo Flores Galicia de Contla y exdiputado local, por el PRI; Perfecto Xochipostequi Vázquez, exdiputado local y líder de la CNC de Xaloztoc por el PRI; Juan Juárez Caporal, exdiputado local por el PRD; el representante de Celerato Sartillo Morales, exdiputado local por Nativitas, del PRI; junto con Alberto Ixtlapale Pérez, exdiputado de Movimiento Ciudadano; el representante de Escarleth López de Amaxac, por el PRI; Asunción Gutiérrez Rodríguez, expresidente municipal y exdiputado local por Tlaxco, del PRI; así como José Ranulfo Tuxpan Vázquez exdiputado local por el PRI.

EXMUNÍCIPES

CANDIDATA

