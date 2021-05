Apoyo de Álvarez Lima y Sánchez Anaya acalla rumores de división en Morena: Lorena Cuéllar

El respaldo de los exgobernadores José Antonio Álvarez Lima y Alfonso Sánchez Anaya acalla los rumores de división que adversarios políticos a la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” han querido permear en un claro acto de desesperación, atajó este 6 de mayo Lorena Cuéllar Cisneros.

“Conmigo se están sumando grandes personalidades y esto habla de cómo va creciendo la campaña y de cómo actores importantes de la historia reciente de nuestro estado están con nosotros… se hablaba de división, pero el tiempo va poniendo las cosas en su lugar y hoy mi campaña está muy reforzada y entregará buenos frutos a nuestro presidente (Andrés Manuel López Obrador).

Foto: Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

-¿Las versiones de división al interior de Morena no son reales?

-“Ahí se ve que no porque se están aclarando las cosas y el tiempo es el que pone todo en su lugar, a esas malas prácticas de los golpes bajos, de la guerra sucia, el tiempo siempre pone todo en su lugar, por eso no me he metido a contestar nada de eso porque es tomarle importancia a algo que no tiene ningún valor, que es falso y por eso yo me dedico a trabajar, trabajar y trabajar, como siempre lo he hecho y hoy se ven los resultados”.

A pregunta expresa sobre la reciente adhesión del diputado Víctor Manuel Báez López al proyecto político de la candidata de la coalición “Unidos por Tlaxcala”, Anabell Ávalos Zempoalteca, manifestó que respeta su decisión y que no es ninguna sorpresa porque desde hace tiempo ya se habían visto sus inclinaciones políticas, incluso al momento de votar en el pleno del Congreso del Estado.

“Estuve con él (Víctor Báez) hace unos días y él buscaba que el compañero que salió electo (en Zacatelco) tuviera el cuidado de buscar a todos, pero hay veces que los compañeros no buscan a todos y yo les he dicho que es parte de su compromiso y obligación platicar con todos (los aspirantes inconformes)… sin embargo es una persona que venía trabajando desde hace tiempo no tanto con Morena, algunas decisiones y votaciones las cambiaron de último momento".

-¿Su salida afecta a su candidatura?

-“No nos preocupa y quien está aquí es porque quiere y tiene la voluntad de estar aquí, no los obligamos ni les pagamos para que estén aquí… tenemos a personas que toman sus propias decisiones, la gente es libre y tiene la opción de irse a algún lado, el problema es que ellos mismos van cerrándose para caminar en el proyecto del presidente López Obrador”.

En entrevista tras recibir este día la adhesión de la Organización Política Nacional “Ricardo Flores Magón”, Lorena Cuéllar Cisneros destacó que este día un periódico de circulación nacional especializado en materia económica haya destacado su candidatura en el número 5 de los 10 candidatas y candidatos con mejor imagen en su estado (% rankeados por opinión favorable).

