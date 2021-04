Confinamiento disparó los delitos cibernéticos

Con el confinamiento para evitar los contagios de Covid-19, los delitos cibernéticos crecieron de manera exponencial en Tlaxcala, pues con el trabajo desde casa, las clases en línea y demás actividades en el espacio digital, las personas están expuestas a sufrir algún delito de esta índole.

De acuerdo con reportes de la Policía Cibernética, esta modalidad de delito tuvo un crecimiento mayor al 100 %, pues los reportes sobre páginas apócrifas de diversa índole se “dispararon”, siendo los que ofrecen algún apoyo del gobierno a cambio de realizar depósitos o entregar dinero en efectivo para recibir un estímulo oficial, los más comunes.

Los delincuentes vieron en la venta de oxígeno otra forma fraudulenta de conseguir recursos, pues ofertan tanques del medicamento necesario para algunas personas contagiadas con el virus SARS-CoV-2, pero lo hacen a través de perfiles de Facebook falsos o vía telefónica, donde solicitan depósitos a anticipados a la entrega y luego desaparecen.

Aunado a lo anterior, la Policía Cibernética exhibió que los hurtos que más han crecido son el fraude, la extorsión y el acoso, pues ahí los maleantes les refieren desde que ganaron un premio o que tienen beneficios oficiales lo que genera sorpresa a la persona y lo cree porque tiene la necesidad.

EDADES DE MAYOR INCIDENCIA

Los susceptibles de ser víctimas de fraudes cibernéticos o telefónicos van desde los 19 años en adelante que estén en edad productiva, pues los niños normalmente no porque no manejan tarjetas de crédito, no tienen credencial de elector y demás cosas.

Eso sí, los más vulnerables son los adultos mayores, de quienes los delincuentes obtienen información y les llaman de un supuesto banco donde también la modalidad es de mencionarles que les están haciendo un cargo económico no reconocido o tramitando tarjetas de crédito adicionales y dieron su nombre.

Pandemia disparó los delitos cibernéticos en la entidad



EL MODUS OPERANDI

Según la encargada de la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Mari Carmen Maldonado Meneses, la manera de operar de estos maleantes es la de realizar depósitos monetarios en tiendas de conveniencia, que van desde los cinco mil hasta los 50 mil pesos, además de solicitarles datos personales o la identificación oficial y el comprobante del depósito que hayan hecho.

De igual forma, la experta mencionó que para el caso del ciberespacio, esto lo hacen a través de un mensaje de texto, correo electrónico y en las cuentas de Facebook, siendo otras de las más comunes las de promoción de venta de vehículos a costos irrisorios.

Agregó que una vez que el internauta accede, el delincuente solicita continuar el proceso vía WhatsApp, que es donde intercambian datos personales y pueden ser víctimas de suplantación de identidad.

También, señaló que algo que está sucediendo mucho es ofertar documentos oficiales, que van desde una acta de nacimiento, defunción, matrimonio, licencia, pasaporte o visa, con el pretexto de que con la pandemia las instituciones están cerradas y no se pueden obtener.

VENTA APÓCRIFA DE OXÍGENO

En lo que va de la pandemia, la Policía Cibernética de Tlaxcala, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detectó 18 páginas apócrifas que supuestamente venden oxígeno para enfermos de Covid.19, esto en perfiles de Facebook o sitios web.

En este sentido, Maldonado Meses explicó que cuentan con dos maneras de identificar los sitios, el primero a través de la denuncia directa de las personas que fueron víctimas y la otra es gracias a la orientación hacia el comprador, quien se comunica con ellos para saber si la página es real o no o si existe una situación de riesgo.

Detalló que entre los que más se presentan son los sitios web y perfiles de Facebook, siendo estos últimos donde solo es de cuestiones de publicidad, pues no existe plataforma para realizar compras a través de este medio.

Indicó que es común que toda empresa se anuncie ahí, pero cuando esta es formal, deja la liga para su página o plataforma interna, donde se realiza toda la transacción y jamás redirecciona o sale de ahí, por lo que si se percatan de que para terminar la negociación solicitan hacerlo a través de Messenger o WhatsApp, deben evitar seguir y comunicarse a la Policía.

Al ponerse en contacto con la unidad Cibernética, detalló que se puede confirmar las empresas dedicadas a vender oxígeno en Tlaxcala y los pueden orientar a darles el contacto de éstas y dirigirse ahí antes de a cualquier oferta de redes sociales.

RECOMENDACIONES

En este sentido, explicó que existen maneras de prevenir ser víctimas de estas estafas en el ciberespacio, siendo una de ellas el escribir correctamente los nombres de, por ejemplo, las tiendas departamentales en las que compren o paguen.

Además, las páginas deben presentar la imagen de un candado del lado izquierdo de la dirección o, en su defecto, deberá tener la leyenda “seguro”.

Por otra parte, sugirió que los menores sean acompañados de sus padres o darles una protección parental en sus dispositivos electrónicos.

Añadió que en el caso de las demás personas, sería seguro el configurar sus plataformas de uso en seguridad de dos vías, que se refiere a que es lo que le da la plataforma –de banca móvil, pago de servicios, luz, electricidad o algo así- para que quede en llave y la combinación de ambas lo haga efectivo, pues Facebook y WhatsApp lo tienen.

Finalmente, pidió evitar enviar imágenes de tarjetas bancarias y hacerlo únicamente con el número o los caracteres que refiere.

DÓNDE ACUDIR

En Facebook como: Policía Cibernética Tlaxcala. Al teléfono: 246-46-520-57 o al correo electrónico policía.cibernética@tlaxcala.com.mx o vía WhatsApp al: 246-147-65-05 los 365 días.

Aunque se puede presentar una denuncia por fraude, existen datos vagos para identificar quién o quiénes están detrás del fraude, esto porque cambian o bajan la página y crean otra con otros datos.

