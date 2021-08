Continúan horarios para ir a la Malinche

Los horarios para ascender al Parque Nacional Malinche no han tenido cambios, esto pese a que el semáforo epidemiológico nacional mantiene a Tlaxcala en color naranja, informó el encargado de la montaña, Miguel Salinas Hernández.

Refirió que a la fecha, los horarios para subir al Parque Nacional son de 06:00 a 20:00 horas , pero posiblemente en la siguiente semana valoren reducir las horas y el número de recepción de visitantes.

A la fecha no me han dado alguna indicación, únicamente que siga reforzando el protocolo de seguridad para que la gente mantenga su sana distancia, le aplique alcohol en gel desde la entrada y les recomiende extremar precauciones, declaró.

Sin cambios los horarios para subir a la Malinche /Mizpha Zamora | El Sol de Tlaxcala

Además, admitió que se han enfrentado a personas renuentes, pero su equipo de trabajo y la policía de montaña intentan concientizarlas o las han convencido de colocarse el cubrebocas de manera correcta para permitirles el acceso.

Por otro lado, refirió que ha registrado un número importante de visitantes, pero no se compara con 2019 cuando aún no había emergencia sanitaria, no obstante, en el periodo vacacional la llegada de turistas aumentó.

Hemos observado que la mayoría de personas que transita por la montaña es de pasó, por ejemplo, de 10 que pasan por aquí, seis se dirigen a otro sitio y los otros cuatro son visitantes, subrayó.

Por último, comentó que no ha registrado incidentes graves que reportar, solo algunos menores como caídas de personas que transitaban en motocicleta o bicicleta.

HORAS 06:00 a 20:00 horas es el horario para subir al Parque Nacional

