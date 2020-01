Convoca AMLO a estar en unidad

El pueblo debe estar en unidad, pero con justicia, democracia, diálogo y respeto, estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su primera gira de 2020, en la que eligió a San Pablo del Monte para encabezar el Diálogo con los Pueblos Náhuatl y Otomí.

Tras afirmar que se lleva “bien con el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez”, el Ejecutivo federal enfatizó que todas las autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales deben unirse para bien de México.

Ante cientos de personas reunidas en la Unidad Deportiva del municipio sureño, López Obrador destacó que le tengo un gran respeto al pueblo de Tlaxcala, es bueno y trabajador, además compartió que recuerda cuando estaba en la lucha por el éxodo de la democracia entre 1990 y 1991.

Voy a estar pendiente y a visitar los pueblos de Tlaxcala. Aquí me recibieron de lo mejor, fue un fin de año, me dieron su apoyo y corazón los tlaxcaltecas, por eso no se me va a olvidar.

López Obrador señaló que su gobierno seguirá apoyando a la entidad /Everardo NAVA

López Obrador señaló que su gobierno seguirá apoyando a la entidad en educación, salud, campo y otras actividades para sumar a la transformación del país, de ahí que pidió no perder la esperanza y la fe.

Luego, anunció que en México ya comenzó el programa de construcción de dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, obras que estarán a cargo de los ingenieros militares del Ejército, esto con una inversión de cinco mil millones, al tiempo que adelantó que en San Pablo del Monte habrá una sucursal para la entrega de los apoyos económicos de sus programas sociales.

Estamos aquí para decirles que no vamos a quedarles a deber nada, vamos a estar a la altura de ustedes, no les vamos a fallar, no vamos a traicionar al pueblo de México. Ya comenzó la transformación, este año se va a consolidar, vamos a dejar establecidas las bases para la cuarta transformación de la vida pública del país, anotó.

Después de remarcar que en su administración el dinero será entregado de manera directa, el presidente precisó que consolidará los programas del bienestar, como la pensión para los menores con discapacidad, las becas para los estudiantes del nivel básico y para los jóvenes con el programa Jóvenes construyendo el futuro.

En cuanto a salud, recalcó que el Instituto de Salud para el Bienestar se encargará de garantizar las medicinas, el personal, tenemos todos que cuidar para que funcione el sistema de salud, tenemos que denunciar todos los actos de corrupción y así limpiar y purificar la vida pública del país. Este año tomamos la decisión de aumentar en 40 mil millones el presupuesto para la salud.

Dijo que en el campo, darán gratis el fertilizante para Puebla y Tlaxcala, además de que su gobierno continuará con el apoyo crediticio para la población en general y artesanos, por medio de las tandas del bienestar. En educación, continuó, el presupuesto de las escuelas será entregado directamente al comité de padres de familia que será creado para tal fin y será implementado en el estado.

PIDEN INDÍGENAS RESPETO A SU LENGUA Y CULTURA

Antes, el pueblo indígena tlaxcalteca pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, respetar sus formas particulares de organización, su lengua, cultura y cosmovisión.

Le queremos decir que nos ponemos al lado suyo, para trabajar juntos y hacer realidad esta cuarta transformación, juntos en todas las acciones, le dijeron al presidente de México.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizó su primera gira del año en territorio tlaxcalteca/Everardo NAVA

Francisco Javier Pérez Luna, representante del pueblo náhuatl, presentó las demandas de la comunidad indígena de los municipios de Chiautempan, Ixtenco, Mazatecohco, Contla, Tepetitla, Santa Cruz Tlaxcala, Tenancingo, San Luis Teolocholco, La Magdalena, Tlaltelulco y San Francisco Tetlanohcan.

Junto con María Ignacia Esperanza Yonca, representante del pueblo Otomí, demandó que San Isidro Buen Suceso, Guadalupe Ixcotla y Gualupe Tlachco, sean consideramos municipios.

Le tengo un gran respeto al pueblo de Tlaxcala, es bueno y trabajador

Enlistó que requieren la reparación de caminos, pasos peatonales, obras de mantenimiento y ampliación, colectores de aguas, apoyos para que policías municipales resguarden a la Malinche, la construcción del distribuidor vial en San Pablo del Monte y Tenancingo, cursos de capacitación, rescate de talleres textiles tradicionales y protección de zonas arqueológicas.

Abundó que requieren la implementación de políticas culturales, una radio indígena y un Centro Coordinador de Pueblos Indígenas, entre otras peticiones.

Finalmente, el director de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, afirmó que este sector de la población tendrá el respaldo del gobierno de la República.

TRADICIÓN

El presidente López Obrador presenció el ritual de la danza del Xochipitzahuatl por tlaxcaltecas indígenas, en San Pablo del Monte.

3 visitas al estado ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

