Darán partidos de Tlaxcala beneficio de la duda a consejeros del INE

En Tlaxcala, la mayoría de los partidos políticos dará el beneficio de la duda a la designación de los nuevos consejeros electorales y de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), pero reprobaron el proceso de elección, el cual catalogaron de opaco y falto de sensibilidad para evitar nombrar a personajes afines al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como el no haber alcanzado acuerdos y tener que elegido la presidencia a la suerte.

Y es que, en la madrugada de ayer, la Cámara de Diputados, por insaculación y a través de un sorteo, designó a Guadalupe Taddei Zavala como la primera mujer consejera presidenta del INE, por un periodo de nueve años, en sustitución de Lorenzo Córdova, así como a Rita Bell López Vences, Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo Loza como consejera y consejeros, en sustitución de Margarita Favela, Ciro Murayama y Roberto Ruiz Saldaña, respectivamente.

Entrevistados por separado, los dirigentes estatales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Acción Nacional (PAN) y Morena, Anabell Ávalos Zempoalteca, Julio César Pérez González, Refugio Rivas Corona, Miriam Martínez Sánchez y Carlos augusto Pérez Hernández, respectivamente, también resaltaron el nombramiento de una mujer en la presidencia del Instituto.

En su momento, Ávalos Zempoalteca, del PRI lamentó la falta de consensos y que la mayoría de las propuestas sean afines al gobierno en turno, pues el organismo debe ser autónomo y no cargado con ningún partido, además de reprobar el método de elección.

Sin embargo, exigió a los funcionarios electos actuar conforme lo marcan las normas del Instituto, es decir, con imparcialidad, pues la democracia no debe retroceder; el que una mujer encabece al INE es maravilloso, pero deberá ser imparcial, pues la estaremos viendo y miles de mexicanos también.

Por su parte, Pérez González criticó el procedimiento de elección, pues un puesto de esa magnitud no debería tener a alguien con vínculos partidistas, por ello la imparcialidad está en riesgo, pero estarán pendientes de su trabajo, darán el beneficio de la duda y harán las observaciones pertinentes. Además, vio con buenos ojos el nombramiento de una mujer al frente del INE, pues el PRD cree en ellas, aunque instó a la ciudadanía a vigilar el actuar de los funcionarios.

Para el MC es lamentable, dijo Rivas corona, no haber cuidado el que los nuevos consejeros no tengan relación con algún partido, lo cual era un requisito indispensable, pero darán el beneficio de la duda, aunque están en contra de no cuidar esa parte.

Eso sí, manifestó ser respetuoso de la designación de una mujer como presidenta, pues el género no tiene nada que ver para ejercer un cargo, aunque es reprobable el procedimiento utilizado para designarlos.

De igual forma, Martínez Sánchez, del PAN, rechazó el proceso de selección de los consejeros por la cercanía con Morena y, más aún, que haya sido a través de una tómbola el cómo fue decidida la presidencia, de ahí que la impugnarán ante la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el de la consejería de Jorge Montaño Ventura, esto no por la falta de experiencia, sino por el perfil.

Finalmente, Pérez Hernández, dirigente de Morena, afirmó que están satisfechos con el proceso y más con la llegada de una mujer a la presidencia del Instituto, pues es un avance democrático para todos, además de que ahora el organismo entrará en una nueva etapa donde garantizará la imparcialidad y equidad, principios que estaban rotos por personajes como Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, quienes se resistían a los cambios.