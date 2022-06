Un año, elección histórica | Noé Rodríguez desmarca al PRI de la derrota

“El triunfo o la derrota en una elección es responsabilidad del candidato y de nadie más”, revira contundente Noé Rodríguez Roldán a pregunta expresa sobre los señalamientos de traición al PRI en la elección de 2021.

Local Listos, PRD y PRI para elección extraordinaria

A un año de la derrota de “Unidos por Tlaxcala”, el exmilitante del Revolucionario Institucional desmiente que existiera oposición del partido tricolor a la construcción de una coalición total y aclara que lo que realmente buscaban -en común acuerdo con el PAN- es que esa alianza fuera proporcional a la representación de cada una de las fuerzas políticas.

Lee también:➡️Reciben tlaxcaltecas servicios médicos preventivos





“Sobre el tema, tres partidos expresaron su voluntad de ir solos en la elección de diputados”, revela el exdirigente quien, tras más de 40 años de militancia priista, en noviembre pasado renunció a su partido.

Del papel que jugó el entonces gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, al acusársele de una notoria inclinación hacia la entonces candidata y hoy gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, Noé Rodríguez menciona que ese tema lo debe responder el exmandatario.

Local Piden militantes expulsar del PRI a Blanca Águila

“Él siempre fue respetuoso con la ley y aun así trató de generar acercamientos”, sostiene. “Por supuesto que es falso que el PRI se opusiera en ese momento a la candidatura total de diputados”.

Entérate:➡️ Renovación en el PRI será sin imposiciones

Local Revisará el PRI posibles sanciones a militantes que colaboran en la administración estatal

El originario de Calpulalpan refiere que parte de los resultados también fueron la suma de circunstancias y coyunturas, pues el tema de la elección en 2018 aún pesa mucho en el electorado. “Los resultados que se avizoran para el PRI van a dejar minimizado a ese partido y el tema del dirigente nacional no es menor

EL ERROR DE “UNIDOS POR TLAXCALA” FUE EL DISEÑO

Rodríguez Roldán califica a la coalición “Unidos por Tlaxcala” como inédita, pues varios partidos que los conformaban habían sido adversarios históricos en diferentes etapas.

Noé Rodríguez Roldán desmiente que existiera oposición del partido tricolor a la coalición “Unidos por Tlaxcala”. | Fabiola Caballero

Más información:➡️ Busca PRI alianza sin egos partidistas: Noé Rodríguez

Local Renuncia Noé Rodríguez Roldán al PRI; no descarta sumarse a otras fuerzas políticas

En este punto, recuerda la primera alternancia de esa índole en Tlaxcala, registrada en 1998 cuando triunfa el PRD con Alfonso Sánchez Anaya a la cabeza, y posteriormente con el PAN y partidos aliados, comandados por Héctor Israel Ortiz Ortiz.

Pero en el caso específico de la coalición de 2021 las reglas de ésta cambiaron antes de que fuera aterrizada por completo, de ahí que en la gubernatura se logró consenso, pero en las diputaciones y algunas alcaldías tres partidos decidieron ir solos en la contienda.

Ante ello, no construir la candidatura y coalición desde abajo, con todos los cargos en disputa, generó el principal error de “Unidos por Tlaxcala”, precisa.

Lee también:➡️ Abandona Noé Rodríguez la dirigencia estatal del PRI

Municipios Tensión en Xicohtzinco; protestan por la falta de agua potable desde hace 7 días

-¿De quién fue la idea de salir a festejar cuando los resultados eran adversos?

-“No puedo atribuirlo a alguien”.

-¿No estabas en el ‘cuarto de guerra’?

-“Estábamos en el ‘cuarto de guerra’ del PRI, no de la coalición”.

Entérate:➡️ Urge reconstruir a fondo al Tricolor: Noé Rodríguez

Municipios Busca PRI invalidar la elección de Tepuente, Nanacamilpa; una persona votó dos veces

-¿Por qué no estaba el líder del PRI en el ‘cuarto de guerra’ de la coalición?

-“No fuimos convocados. Nos avisaron primero que fuéramos a una rueda de prensa, donde yo pregunté de las encuestas y la promesa fue que según venía Gisela Rubach; tuvimos que decir que los datos nos favorecían, derivado de los resultados que nos estaban reportando los representantes de partido, pero en ningún momento Gisela hizo acto de presencia en la conferencia de prensa.

-¿En qué momento te enteras que perdieron?

Lee también:➡️ Parálisis partidista no afecta comicios: Noé Rodríguez

-“Cuando nos convocan al festejo. Ahí recordé el ‘98 (en la elección entre Joaquín Cisneros Fernández y Alfonso Sánchez Anaya).

Local Llama Vicente Morales a la congruencia y responsabilidad legislativa

-¿Quién te convoca?

-“Recuerdo que nos convocó la coordinadora de campaña (Minerva Hernández Ramos). Nos citaron a la rueda de prensa como al evento de festejo y bueno, recordé varios momentos, el 2004 (Héctor Ortiz Ortiz y Mariano González Zarur) cuando ambos candidatos se autoproclamaron ganadores, después recordé el ‘98 y ya después recordé el 2000 (Vicente Fox y Francisco Labastida).

Te recomendamos:➡️ Sin riesgo para posible alianza: Noé Rodríguez Roldán

-¿Tú, como líder del partido, dijiste “esto ya valió”?

-“Sí, en ese momento”.

Local Reconoce Carlos Augusto compromiso de Lorena Cuéllar en materia de seguridad

-¿No lo pensaste antes, tenías esa corazonada?

-“Lo intuí en el momento en que desde las llamadas “casas amigas”, no estaban fluyendo los avances de flujo de votación. Fueron una serie de indicios que te van dando la percepción de que las cosas no están bien.

Lee más:➡️ Terna del PRI va por candidatura, a la gubernatura

Local Problemas del PRI no afectarán desempeño de sus legisladores: Fabricio Mena

-¿En campaña, Noé Rodríguez fue invitado a sumarse a otro proyecto político?

-“No, en ese momento no, hubo acercamiento, pero no un ofrecimiento”

GISELA RUBACH NO ATERRIZÓ SUS ESTRATEGIAS EN TIERRA

Respecto a las declaraciones de Gisela Rubach, la estratega política de “Unidos por Tlaxcala”, sobre una coalición simulada y el nulo apoyo del entonces gobernador Marco Mena, Noé Rodríguez Roldán acusó a la consultora política de malos tratos y hasta gritos e imposiciones.

Lee también:➡️ Iniciará PRI renovación estructural

Local Asume Oscar Amador dirigencia estatal del PRI

El exdiputado local y exfuncionario estatal asevera que es la primera vez que escuchó a una estratega o un despacho de consultoría justificar que no fue su culpa, sino de los partidos.

INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS, LA RAZÓN DE SU RENUNCIA

A cinco meses de la derrota electoral del PRI, el también exsecretario de Gobierno anunció su renuncia a las filas de ese partido y, por ende, a su cargo como presidente del Comité Directivo Estatal (CDE).

Te recomendamos:➡️ Someterá PRI a encuesta la candidatura para la gubernatura

Local Habrá “limpia” de afiliados en el PRI de Tlaxcala

Son muchas las razones que lo orillaron a tomar esa determinación, pero la más contundente es el incumplimiento de compromisos políticos del dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas.

“Yo no podía estar dentro de un partido o una dirigencia que no cumpliera compromisos, que está conduciendo al PRI a un escenario de ‘achicamiento’, de acuerdos que benefician solo a unos cuantos”.

Local Alistan cambio en dirigencia del PRI

La segunda razón de la renuncia fue el veto político del que había sido víctima desde hace años. Detalla que esos vetos fueron reiterados desde 2016 y en los procesos electorales posteriores, donde no solamente no lo dejaron llegar a la elección intermedia, sino que hubo una restricción manifiesta para que no fuera candidato del PRI “desde las más altas esferas del poder local”.

Continúa leyendo:➡️Confían PRI y PRD en fiscalización del INE

-Cuando ya hay candidata de la coalición, nombran una panista coordinadora general de campaña? ¿Te sentiste desplazado?

-No me sentí desplazado, fui institucional, si no hubiera sido ahí, desde ese momento hubiera renunciado al PRI. Se hicieron compromisos políticos con el presidente ejecutivo nacional que no cumplió y si hay algo que en política tiene valor es la palabra”

Local Trabajan partidos políticos en su reestructura

-¿Estamos hablando del mismo que está hoy actualmente?

Lee también:➡️ Planilla de unidad busca dirigir el PRI

-“Alejandro Moreno se comprometió conmigo en que sería yo el candidato a diputado federal dentro de los primeros seis espacios de la cuarta circunscripción, sus palabras textuales fueron: ‘la circunscripción está complicada, pero yo la ajusto’, y en eso sí cumplió su palabra, encabezando la circunscripción”.

-¿Y después cuál fue el argumento para no cumplir?

Local Habrá “limpia” de afiliados en el PRI de Tlaxcala

-“Ya no hubo respuesta. Lo real es que las amistades son latentes y por segunda ocasión me volvió a vetar la misma familia que me vetó la primera vez para que fuera yo gobernador”. Tan es así -agrega- que Mariano González Aguirre hoy es diputado federal por una circunscripción distinta y “a mí me lo impidieron”.

Más información:➡️ Recibe Noé Rodríguez Roldán un PRI debilitado

NOÉ RODRÍGUEZ NO DESCARTA AFILIARSE A OTRO PARTIDO

Siete meses después de permanecer sin militancia partidista, Noé Rodríguez Roldán no descarta afiliarse en un futuro inmediato a algún partido político.

-¿Te nació un rencor, decepción hacia tu partido en plena campaña?

Entérate:➡️ Tiene Noé Rodríguez respaldo del Comité Ejecutivo Nacional de la Corriente Crítica

Local Renovarse o morir, dilema de los partidos políticos

-“Hubo un desencanto, porque si el dirigente nacional no cumple su palabra, pues ya no hay en quién confiar”.

Asegura que al momento no se ha afiliado a Morena ni a ningún otro partido, aunque tampoco descarta la posibilidad de hacerlo en un futuro inmediato.

Siete meses después de permanecer sin militancia partidista, Noé Rodríguez Roldán no descarta afiliarse en un futuro inmediato a algún partido político.

Con información de Máximo Hernández

LEE MÁS: ⬇️

Municipios Olvidan municipios del PRI homenaje a Colosio

Local Alistan cambio en dirigencia del PRI