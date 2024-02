Define Movimiento Ciudadano a sus precandidatos para diputaciones locales

La Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos del partido Movimiento Ciudadano (MC) definió sus registros de precandidaturas a diputaciones locales por los 15 distritos electorales.

La procedencia se dio después de revisar la documentación de los expedientes que fueron integrados con motivo de las solicitudes de registro, así como el análisis, comprobación y la valoración correspondiente.

En el acuerdo emitido puntualiza que en los distritos electorales donde no recibieron solicitudes de registro de personas a las precandidaturas, será la Comisión Operativa Nacional quien subsane las candidaturas que serán postuladas por MC.

LOS REGISTROS

De esta forma, en el distrito 01, con cabecera en Calpulalpan, será Aixa Paniagua Coca quien encabece la fórmula; así como Aníbal George Haro y Enrique Huitrón Sánchez en el 02, con cabecera en Tlaxco; para el 03, perteneciente a Tetla, estará abanderado por Saúl Gutiérrez Hernández; el 04, de Apizaco, por Luis Pérez Díaz; y el 05, en Panotla, por Gladys Flores Sánchez y Liliana Domínguez Flores.

Por otro lado, para el distrito 07, ubicado en Tlaxcala, serán Sandra Guadalupe Aguilar Vega y Agustín Bretón Stankiewicz; en el 09, con cabecera en Chiautempan, serán Jhulián Ivaán Montes de Oca Vázquez y Marco Polo Caloch Cruz; en el 10, con cabecera en Huamantla, José Antonio Montiel Cruz; en el 11, también con cabecera en Huamantla, estará al frente Luis Emmanuel Pardo Goyri.

Asimismo, en el distrito 13, con cabecera en Zacatelco, serán Dulce María Piedra García y Emilio Vázquez Mellado, así como Guillermo Jorge Hueyotlipan Barrón en el distro 15, ubicado en San Pablo del Monte, quienes resultaron seleccionados como precandidatos.

De esta forma, los aspirantes podrán iniciar actividades de precampaña cuando los tiempos oficiales lo indiquen, es decir, a partir de 30 de abril al 29 de mayo próximo, de acuerdo con el calendario dado a conocer por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

Por otro lado, el comunicado emitido por la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de MC también señala que el registro de Eliseo Huerta Hernández por el distrito 04, con cabecera en Apizaco, no prosperó, así como el de Juan Cano Jiménez, Eymard Grande Rodríguez, Oscar Felipe Jordán Montiel y Miguel Méndez Ventura, en los distritos 05, 10 y 15, respectivamente.

Los registros no procedentes presentaron diversas inconsistencias, entre las que se encuentran no haber constatado el servicio prestado la sociedad y no tener liderazgo ni activismo en beneficio del distrito por el cual deseaba participar.