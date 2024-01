Dejó Jorge Moreno Durán huella en la política tlaxcalteca; falleció a los 69 años

Jorge Moreno Durán, político tlaxcalteca, empresario y aficionado al deporte, perdió la vida la tarde del 28 de enero, quien dejó importante huella en la política tlaxcalteca resultado de su trayectoria.

Local Muere Jorge Moreno Durán en cancha de tenis de la capital tlaxcalteca

El deceso ocurrió durante su participación en un partido de exhibición de tenis en la unidad deportiva Blas “Charro” Carvajal, en la ciudad capital, presumiblemente por un problema cardiaco como parte de un homenaje a Enrique Vázquez Galicia.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Su trayectoria en el ámbito político inició en los años 90 como consejero electoral del extinto Instituto Electoral de Tlaxcala, en 1997 fue el primero Vocal Ejecutivo en Tlaxcala del entonces Instituto Federal Electoral.

Fiel a sus intereses de servicio a favor de la ciudadanía tlaxcalteca, en 1998 decidió participar en el proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN) para ser postulado como candidato a la gubernatura, tras someterse a un consejo político, debido a que iba en contra de sus principios el hecho de ser promovido de manera directa.

Durante su participación, el presidente nacional del “albiazul” era Felipe Calderón Hinojosa, ante quienes algunos militantes impugnaron la designación; sin embargo, el Comité Ejecutivo Nacional ratificó su nombramiento como candidato a la gubernatura.

Más detalles:➡️ Muere Jorge Moreno Durán en cancha de tenis de la capital tlaxcalteca

Moreno Durán fue el primer candidato en Tlaxcala postulado a una candidatura a la gubernatura mediante una coalición y fue reconocido por no ceder a alianzas que iban en contra de sus principios; no obstante, no fue favorecido en las urnas al resultar triunfador por un amplio margen Alfonso Sánchez Anaya.

Posterior a esa elección, en 2001 nuevamente bajo las siglas del PAN fue postulado para la elección a la candidatura de la presidencia municipal de Chiautempan, tras negarse a una candidatura plurinominal por una diputación local y una federal.

A pesar de sus esfuerzos no resultó favorecido en la elección, pues de manera extraoficial se señaló que no había condiciones para que asumiera esa posición, tras esos comicios en 2002 decidió renunciar a las filas del PAN.

Local Descarta ITE ampliar plazos a independientes para obtener apoyo

Te puede interesar:➡️ Piden al INE postergar por tres meses la jornada electoral, a causa de Covid-19

Después de 19 años de mantenerse retirado de la política, Jorge Moreno Durán decidió nuevamente participar en una elección y se convirtió en la segunda persona en postularse como candidato independiente a la gubernatura de Tlaxcala, pero no contendió al negársele el registro por no presentar sus informes de ingresos y egresos para la obtención de apoyo ciudadano.

Jorge Moreno Durán fue empresario textil y aficionado al deporte, de ahí que decidió ser parte de la organización de un torneo de tenis en honor a Enrique Vázquez Galicia.

69 de edad tenía Jorge Moreno Durán al momento de fallecer de un probable problema cardiaco.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo