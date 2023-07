Del tres al 20 de agosto, ofertarán uniforme único en ferias de regreso a clases

Seis ferias de regreso a clases serán realizadas en Tlaxcala, del tres al 20 de agosto contarán con proveedores que ofrecerán amplia variedad de artículos escolares, pero también habrá venta libre del uniforme único para los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, aseguró Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública en el estado.

Local Productores certificados ofertan los uniformes en redes sociales

Explicó que inicialmente sería un tianguis de regreso a clases, pero al integrar la participación de la Procuraduría Federal del Consumidor el evento fue denominado como Feria de regreso a clases, la cual tendrá seis sedes para acercar los artículos escolares a la población.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

Local ¡Tómalo en cuenta! Emite SEP lista de útiles escolares para educación básica

Indicó que la feria llegará a Zacatelco, Calpulalpan, Huamantla, Apizaco, San Pablo del Monte y cerrarán en Tlaxcala capital, esta última sede será del 18 al 20 de agosto.

Meneses Hernández precisó que todas las ferias fueron programadas antes del 21 de agosto, fecha en que iniciará, por común acuerdo de los productores, la venta libre del uniforme único en Tlaxcala, pero pretenden adelantar la comercialización de la prenda escolar y acercarla a las familias.





Reconoció que falta definir detalles para el evento de regreso a clases y que no todos los productores certificados quieren participar, algunos han externado que no les convendrá trasladarse a las sedes más alejadas o su producción no les alcanzará para vender en todos los puntos de la feria.

Aclaró que el retraso para anunciar la Feria de regreso a clases fue porque algunos municipios no confirmaron a tiempo la disponibilidad, pues la Secretaría de Educación Pública del Estado solicitó que los alcaldes brinden todas las facilidades a los productores durante la instalación en el evento.