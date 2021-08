Demandan trabajadores de KRO cambio de sindicato

Mujeres y hombres trabajadores de la empresa KRO, del ramo de la confección ubicada en Ciudad Industrial Xicohténcatl I en Tetla, protestaron para exigir el cambio de sindicato tras argumentar que a lo largo de seis años de operaciones la asociación afiliada a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), a nivel nacional, nunca los defendió para gozar de mejores condiciones laborales.

En las afueras de las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, autoridad a la que le solicitaron ser intermediaria en el conflicto, los trabajadores manifestaron que gente de la CROM rara vez viene a Tlaxcala a conocer de sus necesidades laborales, pues están en la Ciudad de México y la empresa se niega a reconocer una nueva representación sindical.

Entrevistada al respecto, la delegada de los 100 trabajadores de KRO, María de los Ángeles Luna García, confirmó que tras la desatención del sindicato de la CROM decidieron afiliarse al Sindicato Diálogo y Unidad (SDU) adherido a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Tlaxcala.

Lamentó que a lo largo de seis años la CROM nunca los ayudó para que recibieran utilidades, prestaciones y mejores servicios médicos, por eso decidieron inscribirse en el SDU para recibir un diferente apoyo sindical.

En la empresa nos hacen trabajar toda la noche, todo el día, y eso si se puede porque si no sale el materia nos íbamos a las dos, cuatro de la madrugada. Los trabajadores no teníamos orientación, hasta que investigamos y recibimos la ayuda del SDU. Ya no queremos al sindicato de la CROM.

Argumentó que los 100 trabajadores de KRO están a favor de que los represente el SDU de la CROC, esté al tanto de sus necesidades laborales y prestaciones, de ahí que participaron en la reunión con personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para acordar que la empresa reconozca al Sindicato de la CROC en Tlaxcala.

Apuntó que lo que confeccionan en KRO son diversas prendas, desde batas médicas, trajes de baño, pantalones, entre otras.

Por su parte, el dirigente del SDU adherido a la CROC, Eduardo Vázquez Martínez, afirmó que respaldará a las mujeres y hombres trabajadores de KRO porque están a favor de ser militantes del sindicato que dirige, inclusive ya tuvieron el proceso de afiliación hace un mes.

Buscar la mejor forma de llegar a un arreglo jurídico que nos permita estar como representantes, la empresa tiene la solución en sus manos y resolver dando las gracias al otro sindicato y dando acceso a la representación sindical de la CROC.

100 trabajadores laboran en la empresa KRO

Del ramo de la confección

Está ubicada en Tetla, Ciudad Industrial Xicohténcatl I

