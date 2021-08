Derrota electoral, una “vuelta a la página”: Anabell Ávalos

Al afirmar que no se retirará de la política porque “es mi vida”, la excandidata al Gobierno del Estado por la coalición Unidos por Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca deseo éxito a Lorena Cuéllar Cisneros como titular del Poder Ejecutivo para los próximos seis años.

En su primera aparición pública a 64 días de la jornada electoral del pasado seis de junio, la expresidenta municipal de Tlaxcala omitió culpar a Marco Antonio Mena Rodríguez de la derrota del PRI y demás institutos aliados, como lo infieren algunos actores políticos, e indicó que: “mi respeto al gobernador del Estado”.

Yo en este momento le doy vuelta a la página, yo quiero a Tlaxcala, yo vivo en Tlaxcala, yo seguiré viviendo en Tlaxcala, yo no me voy a ir de Tlaxcala y desde cualquier trinchera se puede servir y hoy desde la sociedad civil podremos seguir trabajando por Tlaxcala, expresó.

RECIBE RECONOCIMIENTO POR APORTACIÓN CULTURAL

En entrevista con El Sol de Tlaxcala tras asistir a la ceremonia de Develación de Placas del Conjunto Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción, a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, Anabell Ávalos Zempoalteca destacó los cuatro años de su gobierno con acciones relevantes.

Anabell Ávalos Zempoalteca anunció que no se retirará de la política porque “es mi vida” / Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Recordó que la Incorporación del Conjunto Catedralicio a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO fue un proyecto retomado por su gobierno tras permanecer varios años estancado y fue avalado por el Cabildo que encabezó.

Posteriormente, el mismo proyecto fue presentado al gobernador Marco Antonio Mena para su respaldo y finalmente recibió el apoyo del actual Gobierno Federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Cultura.

Tlaxcala lo merece, es un esfuerzo conjunto de todos los niveles de gobierno. Yo de manera particular, en su momento como presidenta municipal, hice todo lo que pude hacer para iniciar este gran proyecto y después lo entregué al gobernador del Estado porque evidentemente ya no era un proyecto de envergadura municipal, sino estatal, nacional y hoy mundial.

Tras recibir un reconocimiento por su aportación cultural, junto con muchas otras personas, Anabell Ávalos mostró su satisfacción por ver consolidado este proyecto que demuestra que las autoridades de todos los niveles de gobierno se pueden poner de acuerdo, más allá de cualquier color partidista o de un proceso electoral.

Los procesos concluyeron y hoy es el trabajo conjunto, en equipo y es por Tlaxcala por lo que tenemos que seguir trabajando con la sociedad.

ÉXITO A LORENA CUÉLLAR COMO GOBERNADORA

-¿No ha hecho ninguna declaración desde el 6 de junio y ya estamos a unos días de que asuma el cargo la nueva gobernadora, Lorena Cuéllar, quien compitió con usted en la elección?

-En efecto, yo he estado con prudencia y desde el 6 de junio es mi primera aparición pública, nuevamente cursé por Covid por segunda ocasión, pero hoy puedo decirles que felicito a la gobernadora electa y deseo que le vaya bien, porque si le va bien a ella, le va bien a Tlaxcala.

Manifestó que Cuéllar Cisneros tiene el gran reto y compromiso de gobernar para todos los tlaxcaltecas y que le ofrece respeto, pero también pide respeto “En unos días más me verán y podrán saber” y que ahora está dedicada a su vida familiar y personal.

-¿Dejará la política?

-No, es parte de mi vida, pero por el momento creo que un compás es necesario, es importante.

A los más de 230 mil electores que votaron por su proyecto el pasado 6 de junio les envió un anticipado agradecimiento al no poder hacerlo físicamente; no obstante, anunció que alista una estrategia para saludarlos de nueva cuenta.

No he tenido la oportunidad de darle las gracias a los más de 230 mil tlaxcaltecas que creyeron en mí y que les agradezco, les reconozco y valoro que me hayan apoyado y respaldado, pero así es esto en política y en una contienda electoral se gana y se pierde.

La excandidata de Unidos por Tlaxcala, que conformaron los partidos PRI, PAN, PRD, PAC y PS, refirió que ha dado vuelta a la página del proceso electoral y que hoy le deseo éxito a la gobernadora electa para que haga el mejor de los trabajos.

Señaló que hasta el momento no ha dialogado con Lorena Cuéllar Cisneros, pero no lo descartó si es invitada puesto que yo no soy su enemiga, yo fui su contrincante, pero la campaña ya concluyó.

Para rematar, Anabell Ávalos Zempoalteca manifestó que respeta al gobernador Marco Antonio Mena, más allá de que algunos actores políticos lo culpan de su derrota electoral.

Hice lo mejor que pude haber hecho en cuatro años que tuve el honor de servir a Tlaxcala, no lo digo yo, lo dicen los registros de obra pública que jamás se había hecho y ustedes han sido testigos de ello

Anabell Ávalos Zempoalteca / Exalcaldesa de Tlaxcala

