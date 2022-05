Después de boda temática del Holocausto, Diócesis de Tlaxcala establecerá reglamento para bodas

Para evitar “errores” como el sucedido en Santa Cruz Tlaxcala, donde un sacerdote casó a una pareja vestida con motivos Nazis, la Diócesis elaborará un reglamento que ayude al párroco a rechazar esas y otras uniones, bajo argumentos estatutarios.

Después de la rueda de prensa, con motivo de la tradicional “bajada” de la virgen, el vocero de la Diócesis, Ranulfo Rojas Bretón declaró que actualmente los clérigos toman la determinación de celebrar o no bajo un criterio de conciencia.

No hubo ni habrá sanción para quien realizó la boda, porque no incurrió en alguna falla disciplinaria reglamentada… hemos valorado hasta ¿dónde un sacerdote debió haber respondido y cómo?, pues hay ocasiones que nos rebasa la realidad y luego viene la legislación, por eso no podemos sancionarlo ¿con base a qué?, sería una arbitrariedad de nuestra parte, dijo.

Eso sí, admitió que la Diócesis solicitó un informe detallado al presbítero y, de acuerdo con la valoración que hicieron, no observaron motivos Nazis al interior del templo católico, lo cual también lo exime de responsabilidad.

Refirió que la boda es legítima y no puede anularse, porque no se presentaron defectos de forma, la celebración fue sin impedimentos canónicos, y tampoco se presentaron vicios de consentimiento.

Esperamos que después de este impacto, analizaremos su formulación (del reglamento) para no hacerlo al vapor; de entrada le hemos comentado a los sacerdotes que tengan en cuenta esta situación, nos falta poner en orden el reglamento, sostuvo.

