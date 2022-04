Destina UATx 80 % de presupuesto a salarios; recibió 844 millones de pesos

De los 844 millones de pesos que recibió la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) como presupuesto de 2022, al menos el 80 % lo destinarán para el pago de salarios, de ahí que ocho de cada 10 pesos serán para este rubro, indicó el rector Luis Armando González Placencia.

En entrevista, explicó que la institución recibió un presupuesto total de 844 millones, de los cuales 718 pertenecen al presupuesto federal y 126 al otorgado de manera local, pero tienen programado obtener, con recursos propios, unos 60 millones de pesos, con lo que esperan trabajar sin problema.

Detalló que, aunado a lo anterior, otro peso del total lo asignan a servicios y el resto para operación, que es muy poco, pero debido a que ya viene etiquetado no se puede gastar en otros rubros, como es el caso de las becas o compra de equipo infraestructura, entre otros.

Luis Armando Gonzales Placencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

En este sentido, admitió que ese monto de la Autónoma de Tlaxcala será de las cuotas que recaudan y de los demás servicios que presta la institución, eso mientras espera que el presupuesto en su conjunto les permita prescindir de algunas cuotas que aun cobran.

Eventualmente ocurrirá que los presupuestos se incrementarán y los ingresos propios decrementarán, pero al momento no podemos prescindir de eso sin y con ello tendremos la oportunidad de solventar todos los compromisos que tiene la UATx para el año, enfatizó.

Eso sí, recalcó que técnicamente las cuotas disminuyeron, a comparación del año anterior, pues a los precios de este año no les agregaron la inflación, es decir, que siguen siendo las mismas de 2013, pero en términos del valor del peso, bajó por la inflación.

Sin embargo, dijo que espera que pronto el Congreso de la Unión cumpla con la obligación que tiene para generar una bolsa específica para que la gratuidad en la educación superior se convierta en una realidad, así como de que poco a poco sea posible que la aportación estatal sea paritaria con la federal hasta llegar a un 50-50.

Por otro lado, mencionó que en esta ocasión no fue necesario presentarse ante los legisladores locales a defender su monto, acción que realizó el primer año de su administración, pero luego, por la pandemia, no lo realizaron más, de ahí que la secretaria administrativa de la Universidad lo presentó ante el Congreso y no realizó ninguna comparecencia.

El proceso de presentación del presupuesto culminó en diciembre pasado, pero antes de entregarlo al Congreso presentan la propuesta ante el Consejo Universitario.

