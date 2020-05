Detenidos laudos de Panotla, por cierre de tribunales

Gracias a la emergencia sanitaria por el Covid-19, se encuentran detenidos 72 laudos laborales de Panotla que, de cubrirlos en su totalidad, requerirían de 25 millones de pesos, admitió el alcalde Eymard Grande Rodríguez.

De hecho, dijo que como los juzgados y tribunales se encuentran cerrados, ha beneficiado a las administraciones municipales en el aplazamiento del pago de cantidades exorbitantes.

“A los demandantes estamos tratando de darles un porcentaje considerable del 20 al 30 % y aquellos que han aceptado, de manera inmediata tratamos de pagarles cuando llegan ajustes trimestrales positivos”, aseveró Grande Rodríguez.

Admitió que debido a la contingencia, los pleitos legales se han alargado unos días, lo cual han aprovechado para tratar de convencer a las personas de que reduzcan las cantidades, pues es dinero público y afecta a las arcas municipales.

“Aunque son asuntos de otras administraciones hay voluntad para poder colaborar con ellos, porque, incluso, otras personas desafortunadamente fallecieron y se quedaron con la esperanza de recibir el pago de su laudo laboral”, puntualizó.

Refirió que el más añejo es uno de 2007, cuyo demandante es el expresidente municipal Maurilio Palacios Montales, pues era el cajero en el impuesto predial, solicitó licencia para postularse como alcalde y ganó la presidencia.

Sin embargo, Grande Rodríguez precisó que cuando regresó a ocupar nuevamente su puesto de sindicalizado, irresponsablemente el munícipe en turno no le permitió su instalación, lo cual derivó en la demanda.

“Lo curioso es que no demandó con el sueldo de sindicalizado sino de alcalde y, aunque él dice que no se dio cuenta, no le creo porque es muy meticuloso y está al pendiente de la administración municipal, por eso le invito a que renuncie al cobro”, sostuvo.

Detalló que el laudo de Palacios Montales alcanzó una cifra de casi 100 millones de pesos, pero por la defensa legal logró reducirlo a un millón 600 mil pesos, “aun así lo seguimos invitando a renunciar a esa cantidad, la cual serviría para una calle, para la construcción de la Casa del Abuelo o medicamentos en la Unidad Básica de Rehabilitación”.

72 laudos laborales arrastra la administración municipal de Panotla, informó el alcalde.

