Día del Cartero | Sobrevive el digno trabajo de carteros

Los avances tecnológicos en el correo electrónico y mensajería instantánea son parte de la nueva comunicación digital. Sin embargo, carteros tlaxcaltecas continúan su trabajo con dignidad y compromiso para llevar la correspondencia a todo el territorio estatal.

Local Sigue vigente el servicio del correo postal en el estado

A propósito de la conmemoración del Día del Cartero este 12 de noviembre, el Servicio Postal Mexicano o Correos de México en Tlaxcala entrega en su mayoría correspondencia de empresas telefónicas, bancos, tiendas departamentales, así como libros y otros productos que se venden por internet y, en menor medida, entrega cartas.

Te puede interesar: ➡️ Tiene Sanctórum 598 familias en pobreza

Los hombres encargados de llevar hasta la puerta de los hogares, empresas y negocios las cartas, documentos financieros y paquetes, destacaron que su satisfacción es saber que los envíos llegaron a la dirección correcta y sin complicaciones mayores, inclusive ver los rostros de felicidad de las personas que reciben las cartas de sus seres queridos en estos meses críticos de Covid-19, pues no interrumpieron el servicio; al contrario, implementaron protocolos de bioseguridad para seguir laborando.

Los carteros coincidieron en que siguen vigentes a pesar de que hoy en día la forma de comunicarse es más fácil, sumado a la competencia de las empresas de envíos de paquetería con presencia nacional e internacional.

No dejes de leer: ➡️ [Video] Jóvenes dejaron todo para ingresar al Ejército

Entrevistados, a las 8:30 horas, antes de salir a sus entregas, los carteros señalaron que tienen el reconocimiento de la gente, por la trayectoria de Correos de México.

Para mí es bonito ser cartero, lo hago con responsabilidad y respeto. En general la gente es amable con nosotros, mencionó un cartero quien pidió la gracia del anonimato, bajo el argumento de que son servidores públicos no autorizados para hacer comentarios.

Local Correos de México, opción vigente para mandar cartita a los Reyes Magos

Agregó que hay familias que nos felicitan el 12 de noviembre, me ha tocado que me regalan un refresco, un jugo, un regalito. Se les agradece y es emocionante, porque la gente reconoce nuestra labor en esta pandemia porque no hemos descansado.

Más información: ➡️ Abren con deficiencias el Centro Histórico de Tlaxcala

Otro cartero expresó que en su jornada de la semana entrega cartas y paquetes procedentes de Estados Unidos de América para familias en el estado. Creo que es emocionante recibir una carta escrita de la propia mano del familiar o amigo, a recibir un mensaje de texto.

En su paso por la oficina de correos de Tlaxcala para recoger la mensajería y dirigirse a Apizaco a hacer el mismo procedimiento, el trabajador compartió que dentro de sus anécdotas “muchas veces” hubo perros que lo corretearon al hacer la entrega de la correspondencia.

Continúa leyendo: ➡️ El 5 de diciembre inicia en Tlaxcala la Villa Navideña

Todavía entrego cartas, muy pocas, pero hay gente que escribe y sigue ocupando el correo. Me ha tocado adaptarme al clima caluroso, a la lluvia. Suele pasar que toco a la puerta de la vivienda y ni las gracias me dan, pero lo único que hago es mi trabajo, y lo hago con mucho gusto.

En tanto otro cartero dijo que con el paso del tiempo, han actualizado sus equipos, pues a veces emplean bicicleta, motocicleta, vehículo. Además de la modernización de Correos de México para escanear la correspondencia y verificar dónde se entrega la carta.

Local Afecta al Servicio Postal la austeridad

Ha avanzado la modernización de Correos para que no se quede estancado. Creo que va a seguir avanzando, esperemos que no se pierda. Todavía tienen vida.

Entérate: ➡️ Unidades médicas darán atención ágil a enfermos

Una empleada de Correos de México, quien pidió no mencionar su nombre, defendió que recibir una carta física es más emocionante que un mensaje por alguna de las redes sociales.

Una carta es privada, un teléfono celular es un robot que nos vigila por medio de las cámaras. Para mí es más seguro enviar una carta.

Admitió que cada vez hay más competencia de empresas de envíos y paquetería, pero hay gente que opta por el correo tradicional por sus tarifas. Por ejemplo, dijo, un paquete de dos kilos en promedio puede ser enviado por 550 pesos y en otro servicio de paquetería rebasaría los dos mil pesos.

Lee también: ➡️ Buen Fin, respiro para comerciantes tlaxcaltecas

Cuesta mucho en este momento adaptarse a los nuevos regímenes, porque hay competencia y tenemos que actualizarnos. Pero estamos aquí sobreviviendo.

CUMPLEN CON PROTOCOLOS CONTRA COVID-19

María N., empleada de Correos de México, justificó que al laborar todo este tiempo de pandemia debieron cumplir con la puesta en marcha de protocolos de bioseguridad, en favor de su salud y de los usuarios.

Local Hay en el Servicio Postal Mexicano carencias que hacen deficiente su función, acusa Sindicato

Los empleados usamos cubrebocas, tenemos un plástico en el mostrador para dividirnos del cliente, hay gel antibacterial y se colocaron en el piso las marcas para tener distanciamiento. Afortunadamente hay gente que usa el servicio, porque es más económico, anotó.

No te pierdas: ➡️ Buen Fin 2021 | Aumentar las ventas, la esperanza de comercios

LO QUE CUESTA ENVIAR UNA CARTA

El precio por enviar una carta al interior de la república es de siete pesos por el timbre en servicio ordinario y 21 pesos por el servicio donde la persona que recibe la mensajería firma de entregado. Mientras que al extranjero es de 23 pesos en adelante.

En este mes está vigente un timbre edición especial de la Semana Nacional de Educación Financiera que tiene un precio de 13 pesos.

El Servicio Postal Mexicano en Tlaxcala entrega en su mayoría correspondencia de empresas telefónicas, bancos y tiendas departamentales / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

Diana N., de 43 años de edad, compartió que asistió a la oficina de correos para enviar una carta con destino a Canadá. El tiempo que tardó en llegar a su destino fueron 25 días.

Pagué 23 pesos por los timbres, envíe un sobre media carta con dos hojas que son mensajes para mi hermana. Preferí enviar la carta porque quise que fuera un detalle por su cumpleaños, anotó.

No dejes de leer: ➡️ Buen Fin 2021 | Hay ofertas atractivas, reconocen compradores

60 trabajadores hay en promedio en el Servicio Postal Mexicano en Tlaxcala, entre personal de oficina, carteros y administrativos.

500 kilogramos

de cartas y paquetes llegan por día al estado.

SIGUEN VIGENTES

Los carteros coincidieron en que siguen vigentes a pesar de que hoy en día la forma de comunicarse es más fácil, sumado a la competencia de las empresas de envíos de paquetería con presencia nacional e internacional.

Más información: ➡️ Evalúan a aspirantes a contraloría del ITE

No dejes de leer ⬇️