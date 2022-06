Día Mundial del Donante de Sangre | “Podemos ayudar a muchas personas”: Eloy García

Para Eloy García Parada la donación de sangre puede salvar vidas de pacientes que necesitan transfusiones.

Entrevistado por este Diario, compartió que fue al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea porque su esposa tendrá una operación por un quiste de matriz. La intervención será en el Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras.

“Le pidieron dos donadores y vine con mi hijo, pues para el 21 de este mes es la operación. Hasta el momento me siento bien en este proceso de donación, porque ya he donado en otras veces y no me he sentido mal





Refirió que el proceso para la donación de sangre no es complicado, solo es cumplir con los requisitos y esperar el turno, por lo cual invitó a la gente que se acerque a donar en los casos donde tienen familiares que lo requieren.

Originario de Atltzayanca, Eloy -de 52 años de edad- agregó que en el CETS el servicio es eficiente y están al pendiente de que no se sientan mal o con alguna complicación en el momento de la sustracción.





