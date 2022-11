DíadeMuertos: acuden familias a cementerios para convivir con sus difuntos

Este 1 y 2 de noviembre la visita a los panteones se incrementa por parte de quienes acuden a visitar a sus seres queridos, que fallecieron por diversas causas, como una forma de reencuentro entre la vida y la muerte.

Desde temprana hora cementerios de los 60 municipios de la entidad son visitados por familias, quienes acuden a hacer limpieza a los sepulcros de quienes se les adelantaron en el camino, para posteriormente enflorarlos principalmente con flor de cempasúchil, la conocida como mano de león o flor de terciopelo y nube.

La conmemoración a los Fieles Difuntos se vuelve en todo un ritual para los tlaxcaltecas, el esfuerzo que imprimen en la decoración de tumbas es notorio, en la que son utilizados elementos como veladoras y el tradicional copal o las rosas y crisantemos para embellecer los sepulcros.

En las inmediaciones de los camposantos se han colocado puestos de venta de flor, los ramos oscilan en un precio de 40 a 50 pesos, dependiendo el tamaño y la calidad de la flor, además hay quienes prestan sus servicios como limpiadores de tumba por una cuota de 60 a 80 pesos, dependiendo de la cantidad de maleza que tengan que retirar.

También son observados negocios de mantenimiento y rotulación de cruces, para que vuelvan a recuperar su vistosidad después del desgaste provocado por las condiciones climáticas.

LOS OLVIDADOS

Muchas familias enfloran a sus difuntos desde el 27 de octubre, aunque la mayoría acude el día 2 de noviembre.

No obstante, hay tumbas y criptas familiares que han quedado en el olvido, en estos días en los que recuerdan a los Fieles Difuntos no reciben una flor, el deterioro es notable y la maleza o daños en su estructura es la muestra de que por años no han recibido alguna visita.

