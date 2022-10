Día de Muertos sigue vigente en la entidad

A diferencia de los cristianos y Testigos de Jehová, los católicos continúan conmemorando el Día de Muertos, y en Tlaxcala existe una diversidad de eventos que enmarcan estas fechas de sincretismo, resultado de largos procesos culturales.

De acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, los rituales religiosos católicos fueron traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos era una tradición indígena.

La celebración se divide en categorías, de acuerdo con el calendario católico, el primero de noviembre corresponde a Todos los Santos, día dedicado a los “muertos chiquitos” o niños, y el día dos de noviembre a los Fieles Difuntos, es decir, a los adultos.

A la fecha, las familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo preferido del familiar a quien va dedicada la ofrenda, y como en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para aromatizar el lugar.

En Tlaxcala, existen sitios que destacan su celebración, por ejemplo, en Totolac las ofrendas son mayormente hechas con pan tipo hojaldra, también conocido como “de Muerto”, pues el lugar es famoso por sus panaderos.

En San Francisco Tetlanohcan, continua vigente el ancestral ritual de la “Primera Ofrenda” en honor a las personas que cumplieron su primer año de fallecidas, y para anunciarla, afuera de los domicilios las familias colocan adornos con cempasúchil y una cruz repleta de esta misma flor.

Mientras que en Ixtenco, la población coloca cruces en su casa o en el panteón, pero naturales, pues se cortan de un árbol, cuya forma obligada es de crucifijo. En Tepehitec, la población asiste al panteón para esperar a las ánimas, cenar con ellas y dejarles una ofrenda.

En Teolocholco, las ofrendas colocadas deben ser a base de maíz, pues lo consideran un elemento esencial que ocupaban los ancestros y representa el alimento de los vivos y comparten con los muertos.

LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ NO PARTICIPAN

Por su lado, Marcos Moreno, portavoz de los testigos de Jehová en México, mencionó que los Testigos de Jehová no participan en la celebración más popular del país, pues su origen no es cristiano, y la Palabra de Dios plasmada en la Biblia, da buenas razones para no hacerlo.

Dijo que aunque muchas personas consideran a ese tipo de entretenimiento como inofensivos, la Biblia expresa un punto de vista diferente, y advierte clara y directamente sobre las prácticas ocultistas. Por ejemplo, en Deuteronomio 18:10-13 dice: -No debería hallarse en ti y en nadie que use adivinación, practique magia o sea hechicero-.

Recordó que el mismo pasaje expresa, “Dios –Jehová- detesta a cualquiera quien haga estas cosas. Por esa razón, los testigos de Jehová rechazan las prácticas relacionadas con el espiritismo y otras formas de ocultismo.

TRADICIÓN

