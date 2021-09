Disminuye hospedaje en hoteles: AHMET

Las restricciones nacionales y estatales por la pandemia de Covid-19 provocó que el hospedaje en los establecimientos sea de 10 %, cuando en julio pasado tuvo un promedio 35 y 40 %, reconoció el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Tlaxcala (AHMET), Virgilio Medellín Viveros.

En días pasados el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros publicó en el Periódico Oficial del Estado las medidas extraordinarias para contener los contagios del SARS-CoV-2 y salvaguardar la salud de la población en el sector público, social y privado.

En el caso de los hoteles la determinación fue que solo está permitido una ocupación hasta del 70 %, con excepción de los salones ventilados que pudieran utilizar el 30 % de su capacidad.

Para los restaurantes, cafeterías, loncherías, cocinas económicas y taquerías tienen permitido un aforo máximo del 50 %, deberán garantizar la sana distancia entre los comensales y tanto el servicio de mesa como para llevar será hasta las 22:00 horas.

Entrevistado al respecto, Virgilio Medellín afirmó que el sector hotelero y restaurantero tiene bajas ventas ante las restricciones por Covid-19, cuando al ser empresas formales deben hacer frente a los gastos de operación y de nómina.

Hay baja ocupación en los hoteles, me han reportado desde cero ocupación en algunos. En términos generales no hemos levantado al 15 %, realmente hay una situación complicada en los espacios que nos dedicamos al servicio de hospedaje, lo mismo en los salones, no hay movimiento prácticamente. Sin duda la salud es prioritaria, pero reactivar a la economía es fundamental, admitió.

El presidente de la AHMET, señaló que algunos de sus socios están valorando despedir empleados porque no tienen huéspedes, al tiempo que admitió que Covid-19 sigue perjudicando a la formalidad del empleo, porque no han tenido buenas ventas por hospedaje.

Argumentó que el punto de equilibro de un hotel es tener un hospedaje promedio de 35 %, lo que les ayuda a tener para los gastos de operación y la nómina.

Pero estamos en 10 %, abajo del punto de equilibrio, las empresas empiezan a endeudarse o despedir personal, porque no es posible. El empresario tiene que aportar el 25 % solo para cubrir la nómina, realmente es preocupante el tema. Más información: ➡️ Programa piloto realiza 703 pruebas gratuitas de detección de Covid-19

50 HOTELES están afiliados a la Asociación de Hoteles y Moteles de Tlaxcala.

70 POR CIENTO es la ocupación permitida en los hoteles de la entidad.

