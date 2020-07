Docentes no entregan documentos a tiempo y por eso no hay pago: Sergio Octavio Rosales

Después de que los docentes del Centro de Lenguas del Tecnológico Nacional de México, campus Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA), denunciaron el retraso en sus pagos y el presunto acoso que viven algunos por parte de sus directivos, Sergio Octavio Rosales Aguayo, director del ITA, manifestó que en la escuela tienen procesos administrativos, por lo que una vez que se entregue la documentación comprobatoria se realizará la erogación correspondiente.

En entrevista vía telefónica, refirió que este martes realizarán un corte para verificar quiénes ya entregaron el papeleo, y "sin problema, a más tardar el próximo viernes 10 de julio, se les estará pagando".

Refirió que no pueden pedir un documento que esté fuera de los lineamientos, "sinceramente nuestro manual de organización es para asegurar procedimientos, podemos pedir documentación, pero siempre y cuando sea oficial".

Refirió que no son los 30 profesores del Centro de Idiomas los que están en esas condiciones, ya que a algunos este miércoles se les empezará a pagar.

Dijo que ya se incorporó otra persona al área de Gestión Tecnológica para, de manera cercana, revisar el papeleo que se tiene que recibir en el departamento de Recursos Financieros para que se pueda hacer el pago.

Agregó que la institución está en la situación de que si no está la documentación oficial no se genera el pago, "no podemos emitir una transferencia porque estaríamos faltando y podríamos ser observados por la Contraloría y la Función Pública".

Comentó que los docentes del Centro de Idiomas no son los únicos que tienen contrato por honorarios en el ITA, "tenemos servicios profesionales hora clase en las asignaturas de las diferentes carreras, tenemos 70 maestros y a todos ellos ya se les cumplió".

Sobre el asunto entre los docentes y la directora de Finanzas, refirió que no hay un trato, "es decir, no recibe la documentación directamente, ella únicamente se sujeta a hacer el pago con la documentación que esté correcta, no hay otro tipo de situación".

Añadió que optimizarán los procesos en la Coordinación de Lenguas Extranjeras y los maestros de idiomas para mejorar su proceso y ver con mucha anticipación que el papeleo se tenga antes de que sea la fecha programada de pago.





NUMERALIA:

3000 alumnos, aproximadamente, alberga el Centro de Idiomas cada semestre.

