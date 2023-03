El pueblo requiere cercanía y cariño

Julio César Salcedo Aquino, Obispo de Tlaxcala, sostuvo que durante su trabajo de llevar el mensaje de Jesús y guiar a sus discípulos, al visitar a los enfermos en las comunidades, ha detectado pobreza.

Municipios Bendice Obispo manos de coheteros en Santa Martha, Xaloztoc

Y admitió que a tres años de que comenzó la pandemia del Covid-19, para corregir a la población, requiere de cercanía y cariño para tener oportunidades y alcanzar el bienestar.

No te pierdas: ➡️ Cede Iglesia las Siete Palabras a la feligresía tlaxcalteca

Destacó que la gente vive en un proceso de reconstrucción y resaltó que la gente camina a pesar de las adversidades por muerte, desempleo, inflación y sequía.

En entrevista realizada en Santa Martha, municipio de Xaloztoc, consideró que el gobierno debe redireccionar programas de asistencia social y generar más empleo.

Señor Obispo ¿de qué se queja la gente en las comunidades de Tlaxcala?

Local Guarda "buena situación" la Diócesis de Tlaxcala con el Vaticano: Obispo

Te puede interesar: ➡️ Agradece Obispo de Tlaxcala por retorno de procesiones

“Observo que a las familias les hace falta cercanía, pero cuando visito a los enfermos en los hogares, detecto que hay mucha pobreza”.

En la entrevista, manifestó que encuentra casos adversos y difíciles que requieren asistencia social pues han perdido la salud y no tienen empleo.

Después de la pandemia ¿la gente ha pasado la prueba?

Lee más: ➡️ Debe la Iglesia ser de cercanía y esperanza: Obispo de Tlaxcala

“Estamos por cumplir tres años de que inició la pandemia del virus, ha sido una prueba muy fuerte, superando dificultades como la muerte, pero está en la reconstrucción y juntos vamos caminando”.

Local Servir a quienes más lo necesitan, pide Obispo

Para abatir la pobreza, ¿El gobierno debe trabajar más la asistencia social?

“Debe generar más empleo y mejorar los programas sociales, acciones y servicios que lleva a la gente”.

Más información: ➡️ Diócesis de Tlaxcala cambia ofrendas por las obras de caridad

El 30 de agosto cumple usted seis años como Obispo de la Diócesis de Tlaxcala ¿qué experiencias ha vivido durante ese tiempo?

“¡Qué no he vivido!, estoy muy contento en la Diócesis, es un pueblo hospitalario, acogedor, eucarístico, mariano, sensible por la iglesia y sus pastores que crecen en la fe."

El religioso, quien el próximo 12 de abril, cumplirá 72 años, señaló que la gran mayoría de la población ha salido adelante y solo una parte está en etapa de reconstrucción.

Lee también: ➡️ Pueblo de Tlaxcala expresa sentir y vivencias por Covid-19

Local Pide Obispo de Tlaxcala ayudar a los más necesitados

AUGURA BUEN TEMPORAL PARA EL CAMPO

2022 fue de sequía, no hubo producción ¿Qué está pasando?

“Los productores tlaxcaltecas no pierden la esperanza, esa es su gran virtud, estamos esperando que sea un año con mucha lluvia, todos dependemos de lo que producen con sus manos, por eso, le pedimos a Dios para que pronto venga las lluvias”.

Continúa leyendo: ➡️ Bendice Obispo manos de coheteros en Santa Martha, Xaloztoc

Julio César Salcedo Aquino tiene cinco años de ser obispo de la Diócesis de Tlaxcala.