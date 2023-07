Elabora Coeprist dictamen para apertura o no de la Plaza China

Tras la clausura de la Plaza China, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coeprist), tiene en proceso de elaboración el dictamen que determinará si permanece cerrada o reabre para corregir las observaciones que deberán cubrirse al 100 %.

Justamente el pasado 10 de julio, la Coeprist suspendió la Plaza China conforme a los lineamientos de la Ley General de Salud y la legislación local en la materia. Las irregularidades sanitarias detectadas fueron fauna nociva de ratones, cucarachas y chinches, pacas de peluches con excremento y orín de ratón, así como drenaje expuesto y falta de ventilación.

Además, detectaron que parte de la bodega era ocupada como vivienda, el personal que laboraba no tenía equipo de seguridad, el espacio no cuenta con ventilación, provocando mal olor por drenaje expuesto y no hay sanitarios para usuarios. Incluso, los productos no presentan etiquetas en español, están en idioma inglés o chino, provocando que el consumidor desconozca lo que contiene el producto y de las advertencias.

Entrevistada al respecto la comisionada de Coeprist, Mónica Jazmín Jiménez Gutiérrez, precisó que de dos a tres semanas tienen de plazo para concluir el dictamen sobre la Plaza China, el cual darán a conocer a los empresarios para que subsanen las irregularidades sanitarias. La Comisión podrá quitar los sellos de clausura para que los empresarios acudan a hacer las mejoras al establecimiento.

Señaló que en caso de que reabra la Plaza China, sería en tres meses, porque antes los empresarios deberán cumplir con la corrección de todas las observaciones del dictamen, además de que fueron acreedores a una sanción económica.

Cuando el personal de Coeprist acuda a hacer la verificación de que ya todo está correcto, es cuando se vuelve a aperturar. Estamos hablando de tres meses, es el tiempo que ellos tendrían que componer todo, o bien cerrar

La funcionaria estatal refirió que los empresarios de la Plaza China presentaron a la Coeprist un escrito de retiro de sellos, pero este Diario confirmó que los sellos de suspensión siguen colocados.

Agregó que la Coeprist tiene la misión de proteger la salud de la población tlaxcalteca contra riesgos sanitarios provocados por el uso y consumo de productos y servicios, de insumos para la salud humana; por exposición a factores ambientales, laborales y de emergencia sanitaria, por la prestación de servicios de atención médica en los ámbitos público y privado, mediante acciones de fomento, regulación, vigilancia y control sanitario

