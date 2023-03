Emite SSC convocatoria para incorporarse a la policía estatal

Con la finalidad de incrementar el estado de fuerza policial en la entidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió una convocatoria dirigida a mujeres y hombres con vocación de servicio para participar en el proceso de reclutamiento y selección para integrarse a las filas de la policía estatal.

Dentro de los requisitos para ingresar se encuentran contar de 18 a 35 años de edad, ser ciudadano mexicano por nacimiento, con pleno ejercicio de sus derechos, constancia de No Antecedentes Penales emitida por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), tener acreditado el Servicio Militar Nacional (SMN) con hoja de liberación (en el caso de los masculinos), además de buen estado físico y mental.

Asimismo, no haber pertenecido a ningún cuerpo de seguridad pública, saber conducir, contar con constancia de no inhabilitado con fecha de expedición no mayor a 30 días, certificado de último grado de estudios, siendo mínimo bachillerato o equivalente, y comprobante de domicilio con fecha de expedición no mayor a dos meses.

Dentro del procedimiento, deberán aprobar evaluaciones médicas, físicas y psicométricas, así como de control de confianza para ocupar una vacante.

Las personas interesadas en participar deben utilizar el código QR publicado en las redes sociales de la dependencia, presentar la documentación completa con las copias que se indican en las instalaciones de la SSC, en calle Xicohténcatl, número 13, esquina con calle Lardizábal, de la capital del estado, a partir del 23 de marzo y hasta el 6 de abril del presente año.

Si requieren mayor información, pueden contactarse a través del teléfono 246 465 20 50, con extensión 32132, en el área de reclutamiento del Instituto de Formación y Capacitación de Seguridad Pública (Ifcsp).

Finalmente, quienes cumplan con la documentación y acrediten el curso de formación inicial, podrán acceder a prestaciones como seguro médico y de vida, aguinaldo, apoyo a la canasta básica, prima vacacional y vacaciones; además de cursos de capacitación y especialización continúa para su desarrollo profesional.

El gobierno del estado, por medio de la SSC, busca integrar a ciudadanos y ciudadanas con una conducta ética, profesional y bajo el principio del cumplimiento de la ley y respeto a los derechos humanos.