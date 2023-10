En ITAT se van a plantón ante omisión de autoridades

Alumnos del Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala (ITAT) determinaron un plantón en las instalaciones ubicadas en San Diego Xocoyucan, Ixtacuixtla, hasta destituir al director y sus colaboradores.

Local

Exigen salida de Miguel Ángel Couoh Novelo

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Estudiantes del ITAT permanecerán día y noche en las instalaciones hasta que sea removido el cuerpo directivo. | Everardo Nava

La mañana de ayer, estudiantes de todos los semestres del Tecnológico se unieron a petición y cerraron las instalaciones educativas para exigir la salida de Miguel Ángel Couoh Novelo, director del ITAT, así como el personal que integra su equipo de trabajo, por irregularidades que van desde el desvío de recursos hasta presuntos casos de acoso sexual.

Además, hubo cierres intermitentes a la carretera federal San Martín-Tlaxcala para ejercer mayor presión a su demanda, pues los estudiantes argumentaron que no aceptarán negociaciones, solo quieren que sean removidos los directivos.

A la protesta arribó personal del Tecnológico Nacional de México para dialogar con los jóvenes y llegar a un acuerdo, pero no lograron que abrieran las instalaciones. Por ello, pidieron un mes para revisar los estados financieros y administrativos de la escuela, acciones que realizará un notario público, así como recabar pruebas en contra del directivo.

Lee más: ➡️ Reducirá ITAT la investigación

Externaron a los inconformes que no pueden destituir al director sin un sustento real, pues las acusaciones de los alumnos no son suficientes y requieren información puntual, de ahí que tendrán que esperar algunos días para entregar las pruebas y tomar una determinación, aunque no dieron fechas precisas para iniciar el proceso y el día que concluirá.

Estudiantes del ITAT permanecerán día y noche en las instalaciones hasta que sea removido el cuerpo directivo. | Everardo Nava

Debido a los cuestionamientos y reproches de los estudiantes, los representantes del Tecnológico Nacional optaron por retirarse y concluir el diálogo; mientras que los inconformes permanecieron en el ITAT y liberaron la carretera federal.

Local Gobierno del Estado pagó bono a mil 750 docentes de Educación Media Superior y Superior

Los alumnos adelantaron que iniciarán un plantón en la institución hasta que sea destituido Couoh Novelo y su personal, pues no tolerarán más injusticias. Incluso, señalaron que podrían tomar medidas drásticas y acudir a la capital del estado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

TRES DÍAS DE PROTESTA

Ayer martes en el ITAT cumplieron tres días laborales de protesta, el pasado viernes los jóvenes protagonizaron una manifestación al interior del plantel.

Por su cuenta, el personal docente y administrativo adheridos al Sindicato de Trabajadores de la Educación también se inconformó, ambos grupos solicitaron la presencia de representantes del Tecnológico Nacional de México para externar la situación y solicitar la remoción del cargo de Couoh Novelo.

Te recomendamos: ➡️ Inculcan en el Instituto Tecnológico del Altiplano amor por el campo

El pasado lunes colocaron cartulinas a las afueras de la institución educativa para externar las irregularidades que prevalecen, como la pérdida de acreditación de una carrera, hostigamiento laboral, desvío de recursos, elevados costos en el curso de inglés, malas condiciones en los corrales, carencia de alimentos para animales de granja, falta de insumos en sanitarios, inadecuado uso de las universales vehiculares del ITAT y elevados costos en colegiatura y credenciales, entre otros.

Círculos En el Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala, celebran a los niños

Ese día acudió personal del Tecnológico Nacional proveniente de la Ciudad de México para atender las solicitudes de los estudiantes, tras cinco horas de diálogo no llegaron a un acuerdo y externaron que no habría destitución.

Ante la situación, los estudiantes optaron por cerrar las instalaciones ayer martes y hacerse cargo de la alimentación de los animales de granja, así como responsabilizarse de la infraestructura y documentación de la institución, de ahí que comenzaron la organización de los grupos y la alimentación de las personas que permanecerán en el plantel los días que sean necesarios.

No dejes de leer: ➡️ Primer encuentro de egresados del ITAT

Señalamientos

Entre las demandas, piden atender casos de hostigamiento, desvío de recursos, elevados costos en el curso de inglés, malas condiciones en los corrales y falta de insumos en los sanitarios, entre otros