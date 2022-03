En peligro de desaparecer aerófonos en Ixtacuixtla; anuncian la pasión y muerte de Cristo

La Semana Santa no volverá a sentirse igual sin el “lamento” que anuncia la pasión y muerte de Cristo en el poblado de San Felipe Ixtacuixtla, asegura Eladio Rodríguez Jiménez, aerófono desde hace 23 años.

Solo tres personas conservan la tradición, haciendo más evidente el desinterés de los jóvenes en temas culturales y religiosos de su municipio. Son los adultos mayores quienes mantienen viva esta práctica registrada en el municipio desde al menos 100 años.

En ese sentido, don Eladio se ha comprometido a transmitir sus conocimientos en cuanto a la fabricación y ejecución del instrumento de viento, pero sus esfuerzos son en vano. “A los muchachos de hoy no les importa las tradiciones de su pueblo (…) la escuela, los amigos o la novia los mantienen ocupados”, añade don Eladio.

Pese al desinterés de la comunidad por preservar dicha práctica, los que aún quedan hacen lo propio: desde el miércoles de ceniza y cada viernes de Cuaresma salen a recorrer las calles de madrugada.

Entre 4:40 y 5:00 de la mañana, su cuerno es quien los acompaña en las sólidas y oscuras calles. El “lamento” producido por la aspiración del instrumento rompe el silencio y recuerda a los pobladores que es momento de guardar vigilia.

Don Eladio Rodríguez es uno, de tres, aerófonos que conserva la tradición de Semana Santa en la localidad de Ixtacuixtla. | César Rodríguez

Casi en seguida, las señoras de entre 60 y 80 años barren y riegan la entrada de su casa con agua bendita; después esparcen pétalos de flores, muchas veces de su jardín y confeti de colores morado y blanco, los cuales simbolizan la preparación espiritual y penitencia.

Lo anterior significa una ofrenda a Cristo en agradecimiento a su amor incondicional a los hombres, además, es un adorno previo a la procesión de Viernes Santo, en el que la imagen de Jesús de Nazaret recorre las principales calles decoradas de coloridos tapetes de aserrín.

La pasión con la que se aspira es la clave para generar algún sentimiento a quienes lo escuchan: amor, compasión o tristeza, es el objetivo del cuerno, conocido anteriormente por la gente como "chirimía" por su forma.

Hay días en el que no puedo terminar con la secuencia porque me gana el sentimiento, las lágrimas invaden mi rostro”, señala Rodríguez Jiménez, quien asegura que participar en la celebración religiosa no es una manda, sino un acto de fe y agradecimiento.





La pasión con la que se aspira es la clave para generar algún sentimiento a quienes lo escuchan: amor, compasión o tristeza, es el objetivo del cuerno, conocido anteriormente por la gente como “chirimía” por su forma.





A los muchachos de hoy no les importa las tradiciones de su pueblo (…) la escuela, los amigos o la novia los mantienen ocupados”

Eladio Rodríguez Jiménez, aerófono





3 personas conservan la tradición, lo que hace más evidente el desinterés de los jóvenes en temas culturales y religiosos de su municipio









