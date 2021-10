En Tlaxcala, acercan mastógrafo móvil a unidades IMSS

A propósito del Día Internacional del Cáncer de Mama el 19 de octubre, en Tlaxcala el mastógrafo móvil recorrerá las Unidades de Medicina Familiar (UMF), pues la mastografía de tamizaje en mujeres de 40 a 69 años es fundamental para la detección oportuna y tratamiento del cáncer de mama, señaló la coordinadora de Enfermería en Salud Pública del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala, Patricia Muñoz Nava.

Tras referir que el mal sigue siendo la causa número uno de mortalidad en mujeres a nivel mundial, la especialista informó que el mastógrafo móvil atenderá de 8:00 a 17:00 horas, de tal manera que las mujeres interesadas asistan en el horario que mejor les convenga.

Detalló que el mastógrafo móvil atenderá del primero al nueve de octubre a las derechohabientes de las clínicas IMSS No. 5, No. 6 y No. 7, que corresponden a Xicohtzinco, Panzacola y Zacatelco, así como a las aseguradas y beneficiarias de las clínicas No. 8, No. 9, No. 10, No. 17 y No. 18, correspondientes a Tlaxcala, Chiautempan, Apetatitlan, Amaxac y Santa Cruz, Tlaxcala.

Abundó que del 11 al 13 de octubre los estudios serán en la UMF IMSS No. 22 de San Pablo del Monte, mientras del 11 al 16 de mismo mes estarán tomando mastografías en el Hospital IMSS No. 2 de Apizaco, del 14 al 16 de octubre, en la UMF IMSS No. 51 de San Luis Teolocholco. Para 18 al 23 de octubre tocará en la clínica IMSS N° 19 de Apizaco.

Precisó que del 18 al 23 y del 25 al 30 de octubre, en la UMF No. 8 de Tlaxcala, la atención será para las pacientes IMSS de la capital del estado, Chiautempan, Apetatitlán, Amaxac y Santa Cruz, Tlaxcala.

