Disminuye IMSS en Tlaxcala camas para Covid

Debido a que descendió el número de casos positivos de Covid-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala, disminuyó de 82 a 70 camas para pacientes con esta enfermedad que atiende en el Hospital General de Zona número 1.

Al manifestar lo anterior el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en la entidad, José Luis Aranza Aguilar, explicó que la reducción de la capacidad instalada fue porque hoy en día tienen 26 pacientes hospitalizados, de ellos, siete están con asistencia mecánica ventilatoria, lo que representa un porcentaje de ocupación de 35 %.

El especialista expuso que comparado con semanas anteriores, el IMSS registra disminución en los casos de Covid-19, tan solo en la primera semana de septiembre reportaron 212 pacientes positivos, para la segunda 209, en la tercera 176 y la última 174 casos confirmados. El Porcentaje de positividad pasó de 47-49 % a 41-43 %.

“Hay una disminución de los pacientes que llegan con una sintomatología sospechosa, solo de 10 casos, cuatro resultan positivos, a diferencia de las semanas anteriores que la mitad eran positivos identificados con las pruebas rápidas”, comentó.





Aranza Aguilar pidió a la población tlaxcalteca que a pesar de que estén vacunados con una o dosis contra Covid-19 deben seguir con las medidas preventivas porque el riesgo de contraer la enfermedad está latente.

“La vacuna hace que la gravedad ya no se presente conforme avanza la inmunización, nos protege, pero el riesgo existe, aun vacunados nos podemos infectar, esto es importante que se difunda. El hecho de estar vacunados no significa que no nos dará Covid, sí nos da, simplemente adquirimos los estadios leves de la enfermedad”.

Luego, recomendó a la gente que se resiste a aplicarse el biológico a que lo haga porque en el IMSS están llegando pacientes graves y que no tienen antecedentes de vacunación. “Quien no se ha vacunado tiene un factor de riesgo muy elevado para enfermarse con todas las complicaciones pulmonares”.









70 camas tiene el IMSS para pacientes Covid-19, 26 pacientes hospitalizados y siete pacientes con asistencia ventilatoria.

