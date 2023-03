En Tlaxcala, desistieron 8 grupos de ser partido político

Por diversas causas, ocho organizaciones ciudadanas desistieron de presentar la solicitud de registro como partido político ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) en enero pasado, por lo cual se tiene por entendido que no continuarán con el proceso de conformación.

En este sentido, el Consejo General del Instituto aprobó, por mayoría de votos, el dictamen presentado por la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos, Administración y Fiscalización, en el cual se tiene por no presentada dicha solicitud.

De esta forma, las organizaciones ciudadanas denominadas Movimiento Social Demócrata Tlaxcala; Organización Promotora del Partido Liberal de Tlaxcala; Movimiento Alternativo Social; Democracia Participativa por Tlaxcala; Partido Progresista Popular, socialistas de Tlaxcala; Organización "Transformación Popular" Tlaxcalteca (antes Organización Socialdemócrata de Tlaxcala), y Fuerza Social Demócrata renunciaron a ese derecho.

Así, al no haber presentado el escrito, dichas organizaciones ya no son objeto de auditoría, toda vez que la fiscalización es un procedimiento accesorio a uno principal, que es el relativo a la obtención de un registro como partido politico local y, como consecuencia de la no presentación de la solicitud, quedó concluida la sustanciación o el trámite del procedimiento principal.

Al momento, las organizaciones Renovemos Tlaxcala A.C.; Unificación y Evolución; Ciudadanos por Constituirse en Encuentro Solidario Tlaxcala A.C.; Sociedad Independiente "Sí" y Espacio Democrático de Tlaxcala son aquellas que continúan con el proceso para constituirse como instituto político.

Será en abril cuando el ITE emita las resoluciones de aquellas organizaciones que cumplieron con todos los requisitos para ser partidos políticos.