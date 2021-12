En Tlaxcala es lento el pago de seguros agrícolas

El titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), Rafael de la Peña Bernal aceptó que será hasta el próximo año cuando paguen los daños registrados durante este ciclo agrícola y responsabilizó a las aseguradoras contratadas de ofrecer un procedimiento lento.

Aseguró que los reembolsos están desfasados con un año, por eso pidió paciencia a los labriegos afectados, pues no es un recurso del que disponga la Sefoa de manera directa. “Las aseguradoras tienen la culpa de que no se pague en tiempo y forma, a la fecha estamos pagando seguros de 2019, mientras que de 2020 no hemos podido cubrir esos costos, aunque el gobierno pasado contrató una aseguradora que cobró 16 millones de pesos, aun no libera el recurso”, sentenció. Las afectaciones del ciclo agrícola Primavera-Verano, aseveró, fueron mínimas, de apenas un siete por ciento del total de hectáreas sembradas en Tlaxcala, pero prefirió no anunciar el monto económico a distribuir.

La mayoría de aseguradoras, dijo, cubren riesgos climáticos como huracanes, ciclones, tornados, trombas o vientos tempestuosos, granizo, inundaciones, exceso de humedad, falta de piso para cosechar, sequía extrema, helada, bajas y altas temperaturas. Entre las afectaciones registradas este año, comentó, fueron anegaciones, daños por granizada y falta de piso para cosechar, pero en menor porcentaje, si se compara con 2019 y 2020.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el país se desarrolla una agricultura de elevado riesgo climático, por su ubicación geográfica y tipos de clima, pues con frecuencia la producción se ve afectada por bajos rendimientos en los cultivos y hasta la pérdida total de las cosechas.

