En Tlaxcala sólo 8 varones imparten clases en nivel preescolar

La plantilla docente de nivel preescolar en Tlaxcala es ampliamente dominada por mujeres. En la entidad son pocos varones los que laboran como maestros frente a grupo en este nivel educativo, según las cifras de la Secretaría de Educación Pública del Estado sólo ocho docentes asumen la responsabilidad de educar a niños de tres a cinco años de edad.

El número representa apenas el 0.41 % del total de profesores de preescolar, pues en la entidad registran a mil 929 docentes en este nivel, de los cuales más del 99 % son mujeres, un total de mil 921.

Por ello, son bajas las posibilidades de encontrar a un varón que imparta clases en alguno de los 416 preescolares públicos ubicados en los 60 municipios de Tlaxcala, un dato que llama la atención por la cifra tan baja.

Uno de los profesores varones de preescolar es Juan Daniel Sánchez Sosa, egresado de la Normal Preescolar Francisca Madera Martínez, de Panotla; a sus 30 años de edad cuenta con ocho años de experiencia laboral y ha transitado por diversas instituciones de Puebla y Tlaxcala.

El “profe Daniel”, como es nombrado por los padres de familia, labora desde hace tres años en el jardín de niños Tomás Alva Edison, ubicado en San Pedro Tlacotepec, en Xaloztoc, institución dirigida por Susan Maldonado Sarmiento. El preescolar cuenta con seis maestras con amplia experiencia, pues tienen entre 20 y 30 años de servicio, el docente es el más joven, tanto en edad como en trayectoria, cuenta con 30 años de vida y ocho años de servicio.

Es originario de Apizaco y para llegar a su centro de trabajo recorre varios kilómetros en una motocicleta, afortunadamente la escuela está a escasos 10 minutos de su domicilio, expresó con una sonrisa.

“DOCENTES DEBEN SER UNA GUÍA PARA LOS INFANTES”

El docente será uno de los festejados este Día del Maestro, instituido el 15 de mayo, quien compartió que su labor en el nivel preescolar no es sencilla porque enfrentan casos de infantes que acuden sin bañar, no comen adecuadamente o no les brindan los útiles escolares básicos para aprender, aspectos que le parten el corazón a cualquier maestro, de ahí la importancia de su labor y de convertirse en guías para la formación de los menores, externó.

Dijo que convivir con los niños ha fortalecido el amor por su carrera, pero el aspecto principal es generar un cambio en los padres de familia para que los infantes no vivan ambientes de violencia o abusos.

El grupo del “profe Daniel” está conformado por 21 alumnos de segundo grado y ocho de primer grado, quienes aprenden cada día con actividades lúdicas, juegos y canciones y tiene el objetivo de formar personas preparadas para controlar sus emociones.

“Me siento muy emocionado, disfruto mis clases y eso se ve reflejado en el salón, no hay gritos, groserías o jalones, es sencillo tratar con los niños de preescolar porque aprenden rápido, lo complicado es trabajar con los padres de familia, quienes ejercen conductas violentas y los niños las replican en las aulas”, dijo.

GANÓ LA CONFIANZA DE LOS TUTORES

Uno de los principales retos para los docentes varones es ganarse la confianza de los padres de familia, pues no es fácil que a la primera dejen a sus hijas con un maestro, lo cual es una preocupación comprensible en cualquier persona, acotó.

Detalló que, en las diversas escuelas que ha laborado, se ganó la confianza de los padres de familia, aunque no fue sencillo.

“En otras instituciones educativas me encontré con tutores que solicitaron cambiar a sus hijas para no estar conmigo, otra situación fue que conformaban mi grupo con la mayor cantidad de niños posible, pero eso no me desanimó, pues lo que buscaba era trabajar”.

Con satisfacción comentó que muchos padres de familia que solicitaron el cambio de grupo se arrepintieron y a mediados de ciclo escolar pidieron regresar a sus hijas al grupo del profesor, esto por la modalidad de sus clases y el avance académico.

Actualmente, compartió que las madres de familia de infantes egresados lo saludan y platican, pues quedó en buenos términos y reconocen su labor frente al grupo, lo cual tiene un gran significado personal y laboral.

QUIERE COMPARTIR EL AMOR POR LA DOCENCIA

Entre las diversas metas del profesor la principal es mostrar a los docentes de diversos niveles y municipios que impartir las clases con amor y entrega permite tener mejores resultados en el desempeño de los educandos.

Aseguró que acudir a trabajar motivados hará menos pesados los días, apasionarse por su labor y dejarán de preocuparse por cuánto ganan.

Indicó que cada día planea clases divertidas y creativas para lograr que los infantes aprendan y se diviertan, que no tengan clases tediosas y que al egresar registren un mayor avance, convivan sanamente y se sientan orgullosos y motivados para continuar sus estudios.

Reconoció que le falta mucho por hacer y forjarse una trayectoria, pero tiene la inquietud de motivar a otros docentes, pues su profesión les permite aprender nuevos aspectos cada día y darse cuenta de que tienen una gran responsabilidad y deben hacerla bien.

Estamos en un nivel (preescolar) donde muchos niños no pueden expresarse, nos toca ser un guía para ellos, darles la confianza y seguridad para asistir a la escuela, que la vean como un lugar donde pueden comer a sus horas, contar con servicios básicos y ser felices, expresó conmovido.

ES EL SEGUNDO DOCENTE DE PREESCOLAR EN SU FAMILIA

Juan Daniel Sánchez es el segundo varón en su familia en ser docente de preescolar, el primero es su primo Jonathan, hijo de su tía Lulú, quien fue la encargada de motivarlo para estudiar la licenciatura.

Compartió que egresó en 2016 de la Escuela Normal y tuvo la fortuna de encontrar trabajo al salir de la escuela como director en una institución particular, el cual duró ocho meses. Posteriormente recibió su nombramiento para irse a laborar en instituciones públicas, lo cual le brindaría mayores beneficios económicos y crecimiento profesional.

Compartió que una supervisora fue parte importante en su carrera laboral, pues lo regañó, aconsejó y motivó para hacer bien su labor de maestro y no solo cobrar la quincena.

Otras instituciones en su trayectoria fueron en interinatos en una escuela cercana a La Ceiba, otra en Acajete, y San Martín Texmelucan, en Puebla. Tiempo después inició el proceso para obtener su plaza y trabajó en Izúcar de Matamoros, donde estuvo tres años durante la pandemia.

Hace tres años elaboró su permuta para trabajar en Tlaxcala y llegó al jardín de niños Tomás Alva Edison.