Día del Maestro | En manos del maestro está cambiar vidas: Sergio Bello Vázquez

Lo decía el personaje Sócrates García (Cantinflas) en la película de “El Profe”, “la función del educador no solamente es enseñar, sino ahondar en la vida de sus alumnos porque los niños solo tienen dos fuentes de aprendizaje, que son el hogar y la escuela y si falla una la otra no funciona”, de ahí ambos espacios deben trabajar en armonía para formar personas de bien.

De esta manera, Sergio Bello Vázquez, coordinador académico del turno matutino de la secundaria técnica 4 de Chiautempan y profesor de matemáticas, manifestó que el trabajo de ser profesor es de gran y profunda relevancia, debido a que en sus manos está el cambiar vidas, llegar al corazón de los “pequeños” desde la infancia temprana y entregar a la sociedad, en todas sus etapas de vida estudiantil, excelentes individuos.

En el marco del Día del Maestro, que es celebrado el 15 de mayo, Bello Vázquez señaló que los docentes son un eje fundamental en esta sociedad, pero que de a poco se les ha ido relegando del lugar que le corresponde, pues tradicionalmente es una figura de respeto ante la sociedad, pero “desafortunadamente los tiempos han cambiado y han modificado ese reconocimiento, a pesar de que la gran mayoría hace su labor de una manera comprometida”.

Consciente de que los tiempos han cambiado, contó a El Sol de Tlaxcala, que ahora mismo existen dos tipos de maestros, estereotipados en películas como la antes señalada, donde el maestro era realmente un apóstol de la educación y en el que su trabajo, más que enseñar a los alumnos, iba más allá de las cuatro paredes del salón, pero tenía el apoyo rotundo de los padres de familia.

Más de 34 mil trabajadores de la educación en Tlaxcala celebrarán el Día del Maestro en la entidad. | Everardo Nava

En este sentido, recordó que anteriormente existía una educación rígida y comprometida, pero hoy en día el desarrollo tecnológico y urbano ha hecho que las cosas cambien, pues ahora están ante una generación a la que se le permite todo.

“Las exigencias que el maestro hace en el salón algunos alumnos y padres se sienten exigidos en demasía, y en lugar de apoyar al maestro reciben reclamos por las tareas y demás, pero si se hace una retrospectiva, los estudiantes además de realizar las tareas que les dejaban tenían tiempo para salir a jugar a las calles libremente”, enfatizó.

Asimismo, aseveró que hoy en día, este desarrollo tecnológico absorbe al estudiante en su totalidad, porque esos distractores de redes sociales y juegos le consumen la mayor parte del tiempo, y no han logrado que organicen su tiempo, de ahí que los padres deberían ver eso y aprender a administrarlo, pues si no se cuida y maneja se los comerá y absorberá

RETOS DEL MAGISTERIO

La pandemia de Covid-19, aceptó que dejó cosas positivas y negativas, como son la situación económica de las familias, así como las pérdidas de seres queridos; restricciones y otras, pero en la educación, pegó muy fuerte en la parte emocional.

Empero, dijo que lo positivo es que permitió descubrir herramientas tecnológicas que pueden ser utilizadas en favor de la educación, aunque –señaló- con el trabajo a distancia el reto principal es que el maestro tengan consciencia y se dé cuenta que debe cuidar el estado emocional personal, familiar y laboral.

También, reconoció que en el tema del desarrollo los contenidos en el aula, deben entender que los niños no van a responder en estos inicios de la nueva normalidad como ellos desearían, pues es verdad que el programa marca aprendizajes esperados, pero que no lograrán alcanzar en su totalidad, por lo que deben modificar, desde las prácticas docentes, el abordaje y no exigir estándares altos.

“Será lento, no como antes, no exigirles a los alumnos que entreguen las tareas en tiempo y forma como antes, hay que ser tolerantes y darles la oportunidad de buscar actualizarse a través de las herramientas digitales, pues el hecho fundamental en México es el fortalecer las habilidades básicas que son lectura de comprensión, redacción de textos, el cálculo mental y el pensamiento matemático”, puntualizó.

FALTA REVALORIZAR LABOR DEL MENTOR

Si bien hace falta la revalorización de la labor docente, admitió que ese problema es añejo, pues desafortunadamente algunos de los profesores han contribuido en deteriorar su imagen, ya que muchas veces no saben plantear la problemática que sucede en el salón, además de que no saben pedir el apoyo a los padres, por lo que se convierten en jueces y exigen sin antes dar.

Sincero, reconoció que existe un rezago educativo importante, el cual se encuentra, fundamentalmente, en la falta de acceso a las tecnologías, como son lugares alejados de las zonas urbanas, como Tlaxco y Atlagatepec, donde los docentes con esa voluntad férrea implementaron otra forma de gestión, fijar un día para entregar trabajos y los padres iban y en otro los recogían.

“Hicimos mucho trabajo y es donde entra la revalorización, donde para revisar lo que hicimos, el compartir experiencias exitosas, creo que un punto sería realizar un foro o congreso donde podamos compartir nuestras experiencias, exitosas y no tanto, para saber qué debemos y no hacer”, recalcó.

Finalmente, el también presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, sostuvo que todos deben actualizarse como en cualquier profesión, máxime que con las redes sociales les permite encontrar cursos incluso de fuera de México, además de revisar cómo son los otros modelos educativos y ver qué pueden adaptar al propio, pues son deben esperar a que les den todo servido.

EL APUNTE

El Día del Maestro, celebrado el 15 de mayo, es una fecha designada por el presidente Venustiano Carranza, quien en 1917 decretó que esa fecha se celebrara a los docentes de nuestro país, esto gracias a que la fiesta de San Juan Bautista de La Salle coincidía con el aniversario de la toma de Querétaro, suceso que marcó la caída del Segundo Imperio Mexicano comandado por Maximiliano de Habsburgo, y se consolidó la República en México.





