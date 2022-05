Alma Ivonne, icono de la danza oriental en Tlaxcala

Alma Ivonne Báez Horihuela es bailarina profesional. Se ha desempeñado como profesora de Danza en múltiples recintos en el país, es tlaxcalteca y admirable por sus seguidores. Paralelamente ha organizado eventos nacionales e internacionales de danza. Actualmente es propietaria del Estudio de Danza Árabe Ayana Sahra.

Sociales Celebró Silvia su cumpleaños

Se ha formado como bailarina a través de cursos, certificaciones y talleres con gran cantidad de maestros nacionales y extranjeros de danza, aritmología árabe, logística de eventos, pilates, belly dance, meditación, entre otras disciplinas. Desde hace años ha dirigido, presentado, conducido y coordinado una larga cantidad espectáculos de danza en teatros, restaurantes, centros de convenciones, centros culturales, plazas, en varios estados del país. También imparte talleres, cursos y seminarios. En esta entrevista conocemos más de su experiencia profesional.

Te puede interesar: ➡️ Declaran el 12 de mayo “Día de Xicohténcatl Axayacatzin, Identidad y Fortaleza de Tlaxcala"

¿Qué sentiste al bailar por primera vez?

Mi primera participación, como estudiante de danza árabe fue en el 2006, dentro del X Festival La magia del movimiento, en el Teatro Principal de la Ciudad de Puebla. Me sentía muy contenta de participar por primera vez en un evento así y al termino de la presentación, me sentí más motivada para continuar asistiendo a mis clases y seguir desarrollándome en el baile.

Ha organizado numerosos eventos de danza en el país. Cortesía | Fernando Cázares

¿Cómo te apoyó tu familia como artista?

Mis padres cubrían la aportación económica mensual de mis clases de danza, me apoyaban para cubrir la inversión del material y vestuarios que requería y asistían a mis presentaciones. Les agradada ver que además de dedicarme a mi formación académica en la licenciatura de biología, desarrollará mi potencial humano a través del arte y la natación.

Lee más: ➡️En el Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala, celebran a los niños

¿Qué momento recuerdas como el más feliz de tu vida como bailarina?

El 29 de agosto de 2019, cuando presentamos la segunda Gala de Aniversario: Caravana de Sueños, en el Teatro Xicohtencatl. Para mí, bailar en este emblemático lugar de nuestra ciudad y de mi infancia; al haber crecido en Tlaxcala, ha sido un sueño hecho realidad.

¿Qué crees que ha de tener una buena bailarina o bailarín de danza oriental?

Te recomendamos: ➡️ Mariangel Coghlan define los siete puntos básicos para el hogar perfecto

Principalmente cuatro aspectos: disciplina para desarrollar sus habilidades técnicas y de interpretación, paciencia para comprenderse así mismo, durante todas las etapas de este hermoso y desafiante proceso de aprender a mover nuestro cuerpo, compromiso para nutrirse e informarse, no solo técnicamente sino también culturalmente, para representar a través de nuestro cuerpo la corporalidad de Medio Oriente y sensibilidad para entender, comprender y transmitir como el arte nos permea y conecta como humanos.

Círculos Llegan Los Kumbia Kings a Contla, estarán en el baile de su feria

¿Qué es lo peor que has encontrado dentro de la danza oriental?

No diría que es lo peor, sino más bien un aspecto a ir cambiando: que es el poner mayor atención en informarnos y formarnos integralmente y constantemente capacitarnos, ya que como bailarines y docentes de danza en general, considero que es un gran compromiso y responsabilidad el trabajar con el cuerpo humano; el de uno mismo y el de otras personas.

No dejes de leer: ➡️¿Sabías que en mayo se festeja el Día de la Cochinita Pibil?

¿Qué ofrece la danza oriental?

Creo que cuatro de las grandes virtudes de la danza oriental es su accesibilidad y diversidad, en lo que se refiere al desarrollo motor o motriz de sus movimientos; su gran diversidad en estilos y manejo de elementos; su gran versatilidad para el desarrollo de estilos fusión que presenta, así como su potencial para incrementar, conectar y redescubrir, a través de su motricidad única, con aspectos tales como la femineidad, sinuosidad y fuerza femenina presentes en nuestro cuerpo.

¿Cómo afectan las lesiones o problemas físicos en el mundo de la danza?

Entérate: ➡️Llegan Los Kumbia Kings a Contla, estarán en el baile de su feria

Al trabajar con nuestro cuerpo, no estamos exentos de experimentar algún tipo de lesión o limitante del movimiento. De ahí la importancia de conocer la biomecánica de nuestro cuerpo, establecer como un hábito saludable el llevar a cabo siempre un calentamiento articular adecuado al tipo de danza que realicemos así como trabajar con nuestra respiración, propiocepción y conciencia corporal durante las clases y durante nuestra ejecución. También considero que es muy importante para nuestra danza aprender a elongarse, flexibilizarse y fortalecerse con ejecicios específicos y el implemneto de herramientas de otro tipo de técnicas de movimiento corporal, como lo es el yoga, el ballet o la danza contemporanea, para lograr con mayor eficiencia y menos riesgo de lesión, el desarrollar una mayor y mejor técnica.

¿Qué nivel terapéutico consideras que puede ofrecer la danza?

Creo que puede ser una excelente opción de esparcimiento, en el caso de tomarse como una actividad meramente recreativa. El practicar danza conlleva grandes beneficios a nivel físico, emocional, mental y social y nos abre las puertas para poder desarrollar mayor confianza en sí mismo, nuestra sensibilidad artística y creativa.

Más información: ➡️A la hora de viajar piensa en estos looks

Sin embargo, no hay que olvidar que la danza es en sí una disciplina física y que actualmente existe la danzaterapia como una opción específica para realizar o llevar a cabo dinámicas concreatas para trabajar con el estrés y las emociones de la mano de profesionales formados también el área de psicología.

¿Cuáles son los profesionales de la danza que más admiras y respetas?

Al maestro Ricardo Al Rachid, de Durango, Elvira Malika y Abelardo Reyes de CDMX, Pilar Urreta del Centro Nacional de las Artes, Wendy Sîdar y Luna Poumian de Aguascalientes, Laraaisha de Puebla, Araa Garcia de Apizaco, Nahed Arroyo de Edo. De México, Carolina Orozco de Colombia, Mariel Sitka de Argentina y Alex Delora de Ucrania. Todos ellos son personas con las que me he formado y que me inspiran día con día, con su ejemplo, a seguir capacitándome como bailarina y maestra de danza árabe.

Los detalles: ➡️ Celebró Silvia su cumpleaños

Círculos Vane Oliveira, una mamá glamurosa

¿Qué debería esperar un alumno de su maestro o profesor de danza oriental?

Que le brinde herramientas, orientación y acompañamiento para el desarrollo de su potencial como bailarin o bailarina y que le inspire como ser humano para respetar su propio proceso sin compararse ni demeritarse con respecto a otros, sino atreviendose a verse a sí mismo y crecer con humildad en el proceso.

¿Crees que hay edad para la danza oriental?

Como en toda danza existe un parametro general que tiene que ver más con un desarrollo a nivel psicomotriz para iniciar a practicarla, pero más allá de eso, creo que es muy accesible para todas las personas, a partir de los cuatro años de edad.





Le más: ➡️Festeja Mónica otro año de vida





ALMA IVONNE BAEZ BAILARINA PROFESIONAL

Practicar danza conlleva grandes beneficios a nivel físico, emocional, mental y social y nos abre las puertas para poder desarrollar mayor confianza en sí mismo nuestra sensibilidad artística y creativa”





TE RECOMENDAMOS ⬇️

Círculos Con concierto de Mijares celebrarán a mamás tlaxcaltecas

Círculos Francisco Flores es Mister Supranational