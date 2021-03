Combinan nuevas formas de estudio; un año de clases a distancia

Ante retos escolares, nuevas rutinas, formas de estudio, de comunicación, uso de la tecnología, del internet, aislamiento social y cuidado de la salud, los alumnos y maestros tlaxcaltecas del nivel básico, medio superior y superior cumplieron un año de clases a distancia, por la pandemia de Covid-19 que todavía afecta al estado y al país.

Justamente el lunes 16 de marzo del 2020, que fue día inhábil para el sector educativo por ser considerado festivo del natalicio de Benito Juárez, el gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, anunció la suspensión de actividades públicas masivas, escolares y gubernamentales como medidas para detener la expansión del Covid-19.

Así, para el martes 17 de marzo del año pasado estudiantes, maestros y trabajadores de la educación no regresaron a las clases.

Transcurrieron 12 meses de esfuerzos conjuntos de alumnos, maestros, autoridades educativas, padres de familia y tutores. El propósito: no detener el aprendizaje, pese al peor de los escenarios en materia de salud.

La educación presencial está diseñada para el contacto directivo entre estudiantes y docentes en las aulas, pero las autoridades educativas nunca pensaron que la enfermedad tuviera que cambiar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

A pesar de que autoridades y maestros se esforzaron por difundir las medidas preventivas para evitar contagios, la comunidad escolar resultó afectada.

En Tlaxcala decenas de maestros han fallecido. Bastó con ver en las redes sociales las esquelas que compartieron sindicatos de educación, maestros y autoridades. Dentro de ellos el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe), Florentino Domínguez Ordoñez. Otros más resultaron contagiados.

También los alumnos han vivido la experiencia de tener papás, hermanos, tíos y abuelos que enfermaron y, en el peor de los casos, murieron.

LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA, A UN AÑO

La educación tlaxcalteca a distancia derivado de la Covid-19 no ha sido interrumpida, pues es un compromiso con los menores y jóvenes tlaxcaltecas, sostuvo el titular de la Sepe, Roberto Lima Morales.

Tras enfatizar que en este momento es necesario que la comunidad escolar siga en resguardo, obedeciendo los protocolos y cuidados de salud, el funcionario estatal sostuvo que el compromiso de los maestros y el personal educativo es latente, lo que suma a continuar con las actividades.

El también director de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Uset) consideró que los estudiantes tienen que seguir aprendiendo de sus maestros, con el anhelo de que pronto volverán a reencontrarse.

Agradezco mucho a cada uno de los maestros por el esfuerzo que siguen desempeñando de manera diaria. El horario de atención para sus alumnos cambió, hoy no solo es de cuatro, cinco horas, sino al contrario, de todo el día. Que lo sigan haciendo con responsabilidad, compromiso, recalcó.

Luego, justificó que en este año mentores, autoridades estatales y sindicales lograron consolidar una serie de estrategias para las clases a distancia, al tiempo de medir el aprovechamiento escolar ante la pandemia.

LAS SITUACIONES A LAS QUE SE ENFRENTAN LOS DOCENTES

Roberto Lima reconoció que con las clases a distancia los maestros se han enfrentado a la realidad de la Covid-19 y su relación con los alumnos y sus familias, como es el caso de fallecimiento de los padres y la pérdida de empleos.

Creo que eso es lo que ha dado sensibilidad a las maestras y maestros, para que, en apego a este contexto, estén constantemente buscando la forma de cómo ir enlazando y encontrándose con los estudiantes y no dejemos que desatiendan sus clases a distancia.

Asimismo, resaltó que respaldan a la comunidad educativa en los escenarios de estrés y ansiedad ante la pandemia, mediante el servicio telefónico de la Sepe-Uset, donde brindan atención socioemocional, además de capacitaciones que otorgaron a los docentes sobre el tema.

-¿Ya prepara el regreso a las clases presenciales?

-”En este momento nosotros no estamos preparando esta parte porque finalmente es una indicación del gobernador, de apegarnos a los protocolos de cuidado que debemos tener. El Consejo Estatal de Salud es el que determina las condiciones en el estado. Es en apego a tener los cuidados con los niños, padres de familia y maestros. El Ejecutivo tiene esa sensibilidad, en su momento cuando estemos en semáforo verde ya indicará.

Así, insistió que en cuanto no riesgos de salud para la comunidad escolar, la Sepe actuará en generar las condiciones para el regreso a las clases presenciales.

Sin llamarlo deserción escolar, Lima Morales informó que en el presente ciclo escolar a distancia reportan 7 % de alejamiento escolar, derivado de las consecuencias de la pandemia.

El alejamiento de los alumnos en estos casos no es porque no quieran estar en clase, sino porque se les ha complicado esa posibilidad. Lo que estamos haciendo con las maestras y maestros es que vayamos a ese reencuentro, no dejar de buscarlos, finalizó.

MAESTROS ADAPTARON SUS HOGARES PARA ENSEÑAR

Al conocer el impacto de la pandemia, los trabajadores de la educación y maestros colaboraron en adaptar un espacio en sus hogares que les permita emprender la enseñanza a distancia, puntualizó el secretario general de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Tlaxcala, Demetrio Rivas Corona.

Expuso que los mentores encontraron en los equipos tecnológicos, las herramientas para impartir conocimiento a lo lejos, haciendo combinación con estrategias pedagógicas y creatividad.

Admitió que la emergencia sanitaria dejó ver que hay familias de alumnos que no tenían aparatos electrónicos o eran insuficientes para conectarse en línea, pero la necesidad hizo que los adquirieran, de tal forma que no se quedaran fuera.

MATRÍCULA

En Tlaxcala hay 373, 444 alumnos que cursan su educación inicial, especial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

El horario de atención para sus alumnos cambió, hoy no solo es de cuatro, cinco horas, sino al contrario, de todo el día

Roberto Lima

2,418 escuelas hay en la entidad.

Internet y redes sociales cambiaron sus funciones

Internet y las redes sociales dejaron de ser espacios de diversión. Ahora en las nuevas formas de trabajo de las clases a distancia, la relación entre los alumnos, la tecnología y los maestros lograron construir un mayor conocimiento y salvar el proceso de enseñanza-aprendizaje ante la pandemia de Covid-19 que obligó a suspender muchas actividades presenciales.

En Tlaxcala los escolares del nivel básico, medio superior y superior trabajan en casa para prevenir contagios y, por ende, usan las herramientas tecnológicas para sus clases en línea, elaboración de trabajos, envío de evidencia y contacto con los docentes.

Al respecto, Rubén Mata Jiménez, especialista en Educación y también catedrático de la Escuela Normal Primaria Profesora Leonarda Gómez Blanco Rubén Mata Jiménez, señaló que la tecnología, el internet y las redes sociales pasaron, de la diversión, a ser parte de una nueva forma de estudio donde los menores y maestros los emplean para seguir aprendiendo.

De hecho, dijo que lograron construir, dentro de sus posibilidades, conocimientos educativos mayores.

Consideró que previo a la pandemia, los alumnos estaban vinculados a redes como Facebook, instagram y WhatsApp, incluso plataformas, pero ahora deben manejarlo adecuadamente en sus clases en línea, además de usar sus libros de texto, guías y cuadernillos.

Subrayó que la pandemia de Covid-19 abrió un área de oportunidad en la educación, que debe aprovecharse para que con esfuerzos maestros y alumnos sigan los planes escolares.

Mencionó que a casi un año de la suspensión de clases presenciales los maestros siguen descubriendo herramientas tecnológicas en atención a los menores de los diferentes niveles educativos.

2, 431 escuelas están cerradas en Tlaxcala, por la pandemia de Covid-19.

25 años tiene Rubén Mata como docente en la Escuela Normal Primaria.

CONSEJOS

Para manejo responsable del internet: establecer horarios, usar una cuenta de correo electrónico para actividades escolares, no compartir fotografías ni la ubicación de sus hogares y poner candados a páginas no apropiadas para los menores.

“Decidí poner de mi parte para concluir la secundaria”

Una vez que la principal alternativa era adentrarse a la educación a distancia, decidí poner de mi parte para aprender, afirmó Marlene N., alumna de secundaria, quien reconoció que es difícil el confinamiento, pues extraña a sus amigos de la escuela.

Con el permiso de su mamá, la estudiante compartió con este Diario su experiencia en el tercer año de secundaria en línea y quizá comenzar en la misma modalidad el bachillerato.

Señaló que acondicionó una mesa como espacio escolar, además de que su progenitora le compró una computadora para conectarse en línea a las clases.

Admitió que no se acopló tan rápido a la educación a distancia, pero siempre se mantuvo positiva para aprender.

Fue de un día para otro. Me costó, fue un proceso largo, pero con el paso de los meses me adapté y decidí aprender lo necesario para concluir mi nivel de secundaria a distancia, estoy orgullosa de mis resultados, al alcanzar un promedio de más de 9.3 de calificación, expresó Marlene N.

En cuanto al trabajo de los maestros de las diferentes materias, mencionó que son accesibles, los motivan a aprender a distancia y equilibran los trabajos y tareas. “Mis maestros han estado muy bien, cada día nos ponen frases motivadoras en cada materia”.

Apuntó que en las clases presenciales le alentaba ir por los nuevos temas educativos, pero también por convivir con compañeros y amigos de su edad.

Los extraño, porque convivir con ellos es parte de nuestra etapa de vida, no es lo mismo vernos en línea, remarcó.

Marlene N. compartió que le gustaría que para finalizar el ciclo escolar puedan regresar a las aulas para que tengan ceremonia de graduación.

Estamos acoplados: docentes

Una vez que fue definitivo emprender la educación a distancia como alternativa para prevenir contagios de Covid-19, a 12 meses sin ir a las escuelas, los maestros de nivel básico reconocieron que aprovecharon la oportunidad para poner en práctica nuevas técnicas de enseñanza, acoplarse a la diferente forma de educar, conocer de la tecnología y fortalecer su capacitación, así como valorar su fuente de trabajo.

Los maestros usan la tecnología para las clases a distancia / Everardo Nava

Pero también reconocieron que sienten frustración y preocupación, pues los estudiantes responden a ritmos diferentes.

Con ayuda de los directivos de las escuelas públicas, este Diario tuvo la oportunidad de recopilar las opiniones de los mentores con la finalidad de conocer cómo se sienten y cuál fue su crecimiento profesional en un año de la pandemia.

Así, los maestros mencionaron que en este tiempo tuvieron que reorganizar sus actividades escolares, familiares y de capacitación, respetando los protocolos de salud para evitar contagios.

Coincidieron en que con nuevas técnicas de enseñanza observan que los alumnos van aprendiendo, aunque en otros casos muestran desinterés, pues hay familias con complicaciones económicas y poco apoyo en las clases de sus hijos.

Afirmaron que se sienten motivados en la continuidad de las clases a distancia, pues es un reto para los alumnos en alentarlos a ser autodidactas, a pesar de que no todos cuentan con los recursos tecnológicos y económicos suficientes.

Sobre el regreso a las escuelas, los profesores manifestaron que debe ser gradual al tiempo de existir seguridad ante la Covid-19 tanto para sus estudiantes como para ellos.

35 mil trabajadores de la educación hay en la entidad.

12 meses cumplen alumnos y docentes sin ir a las escuelas.

