Entra Morena en veda para definir coordinador; prohibidos los actos públicos

Desde el pasado lunes, el Consejo Nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) emitió una serie de recomendaciones a los simpatizantes de los aspirantes a encabezar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, así como a los mismos aspirantes, para evitar romper la veda hasta que concluya el periodo de encuesta, es decir, el seis de septiembre.

A través de un comunicado, la instancia federal señaló como inicio de la veda las 00:00 horas del pasado lunes, donde la y los aspirantes, sus equipos de trabajo, así como dirigentes, militantes y simpatizantes (incluyendo a servidores públicos, liderazgos y cualquier otro que participe en el movimiento) deberán abstenerse de cualquier acción o de formular declaraciones relacionadas con el proceso.

También, puntualiza que los aspirantes durante este periodo de veda política no tendrán que animar o incitar a los militantes o simpatizantes a llevar a cabo actos o realicen manifestaciones con el fin de posicionarse públicamente en relación con este proceso, además de que tampoco deberán hacer publicaciones de apoyo, pues solo podrán realizar mensajes sobre la vida cotidiana de la y los aspirantes, pero sin promocionar o posicionar su aspiración al cargo interno con palabras textuales o mensajes evidentes.

Sin embargo, sí podrán publicar y compartir información de carácter general, siempre que no se trate de promoción o respaldo a un aspirante al proceso político interno, como son publicaciones del partido, del gobierno de México, del presidente de México u otras instituciones públicas o privadas, así como mantener los contenidos propagandísticos o proselitistas en redes sociales que se hayan publicado antes del periodo de veda.

También, este manual les permite, durante la veda, realizar eventos de carácter privado de organización de sus equipos de trabajo, sin darles difusión por ninguna plataforma o a través de medios de comunicación, aunque sí pueden atender entrevistas o apariciones públicas, pero deben abstenerse estrictamente de hacer alguna manifestación de apoyo o rechazo sobre el proceso partidista y en particular hacer llamados a favor o en contra de aspirantes o solicitud de respaldo en la encuesta.

Asimismo, señala que no deberán revelar las encuestadoras que participan en el proceso, además de que sus equipos no deben hacer ningún tipo de transmisión o publicación sobre los levantamientos de las encuestas, así como no realizar actos que alteren la equidad o que influyan en las preferencias, tales como continuar con las asambleas informativas, generar polémicas entre los aspirantes o emitir descalificaciones, entre otros.

Desde la dirigencia nacional de Morena, fue determinado que las casas con lonas o pintas a favor de las corcholatas sean encuestadas.