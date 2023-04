Niega ITE registro como partido político a Espacio Democrático

Por unanimidad de votos, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) declaró no procedente el registro como partido político de la organización ciudadana Espacio Democrático de Tlaxcala, encabezada por Bonifacio Floriberto Felipe Vargas, además de aplicar dos amonestaciones públicas y multas por 168 mil 484 pesos, las cuales serían cubiertas al alcanzar la denominación como instituto político.

De acuerdo con el primero de cinco proyectos dado a conocer por la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos, Administración y Fiscalización del Instituto, las asambleas municipales y estatal constitutiva de la organización ciudadana no cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley de partidos políticos.

En su momento, el presidente de dicha comisión, Juan Carlos Minor Márquez, explicó que derivado de la revisión encontraron que 22 de las 49 actas de asambleas municipales en las que cumplieron con esta celebración son inválidas, esto debido a que 18 tienen que ver con el incumplimiento a nombrar a una cantidad que debe ser el 5 % de sus delegadas y delegados conforme a lo que establece el número total de los afiliados.

Según la ley de partidos políticos, deben certificar la elección de delegados propietarios y suplentes en la asamblea constitutiva, que representen al menos el 5 % del padrón de afiliados municipal.

En este caso, en 18 de estas reuniones no lo hicieron y, por ello, son declaradas inválidas; además, en dos casos de asambleas municipales fue incumplida la aprobación de los documentos básicos y, en una más, el que no aprobaron también sus documentos básicos.

También, una asamblea más no cumplió con el 5 % señalado, lo cual fue certificado por el funcionario dotado fe pública, además de que constataron la distribución de despensa en el exterior del domicilio donde celebraron la asamblea, lo cual también sanciona la ley de partidos políticos.

Por su parte, el consejo electoral, Hermenegildo Neria Carreño, observó que la comisión no tomó en cuenta que la organización, durante la celebración de 29 asambleas municipales constitutivas celebradas en mayo, junio y julio de 2022, no avisó con antelación de la cancelación y reprogramación de las mismas.

Lo anterior, expuso, debido a que dichas disposiciones normativas prevén que las organizaciones disponen de un plazo de dos días hábiles de antelación a la fecha prevista para realizar la cancelación de cualquiera de sus asambleas municipales, y un plazo de cinco días de antelación para realizar la reprogramación de las mismas, pero no fueron objetos de estudio en el dictamen presentado.

LA MULTAN Y AMONESTAN POR OMISA

Por no haber informado de manera mensual el origen y destino de los recursos utilizados comprendido de enero de 2022 a enero de 2023, el ITE acordó imponer dos amonestaciones públicas y una serie de multas a la organización ciudadana Espacio Democrático de Tlaxcala, las cuales ascienden a un total de 168 mil 484 pesos, pero al no alcanzar su registro como partido, estos montos no serán aplicables.

Según el proyecto de acuerdo, será la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos, Administración y Fiscalización del Instituto la encargada de realizar las amonestaciones públicas a través de las redes sociales institucionales.

En su momento, Juan Carlos Minor Márquez refirió que las sanciones fueron impuestas debido al incumplimiento de la organización de informar el origen y destino de sus recursos dentro de los primeros 10 días de cada mes, de ahí que llevaron a cabo un procedimiento de fiscalización, el cual comprendió, desde ciertas funciones, siendo la comprobación, investigación, información y asesoramiento, cuyo objeto fue la verificación de la veracidad de lo reportado por la organización.

Explicó que la organización no presentó los costos de los insumos ni bienes utilizados durante sus asambleas, entre otras, por lo cual generaron seis conductas infractoras que, a su consideración, fueron acreditadas, como fue la presentación de manera extemporánea del informe de origen y destino de sus recursos correspondiente a los meses de julio, septiembre y octubre.

Aunado a lo anterior, indicó, la organización aperturó la cuenta bancaria para el manejo de sus recursos de manera extemporánea; generó aportaciones en especie que no registraron a valor de mercado; no presentó la documentación justificativa como contratos, según la naturaleza, cotizaciones, documentos de requisitos fiscales, entre otras, así como el no reporte de los egresos observados durante las asambleas realizadas, entre otros.

Espacio Democrático de Tlaxcala es la primera organización ciudadana de la cual el ITE emitió un dictamen para obtener o no el registro como partido político.

OTROS GRUPOS

Al momento quedan “Renovemos Tlaxcala A.C”; “Unificación y Evolución”; “Ciudadanos por constituirse en Encuentro Solidario Tlaxcala A.C”; y “Sociedad Independiente Sí” en espera del dictamen de la autoridad electoral local.