Nada definido sobre nuevos partidos en Tlaxcala: ITE

La constitución de nuevos partidos políticos no ha sido definida debido a que los plazos que establece la ley son muy claros, informó el presidente provisional del Consejo General de Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Juan Carlos Minor Márquez.

Detalló que aún no se ha emitido un dictamen, pues las organizaciones ciudadanas deben presentar su solicitud para constituirse como partidos durante enero de 2023 y, la resolución del Consejo General del ITE tendrá que ser emitida antes de julio de 2023.

Señaló que las agrupaciones Renovemos Tlaxcala, Encuentro Solidario Tlaxcala, Sociedad Independiente Sí, Espacio Democrático Tlaxcala, así como Unificación y Evolución fueron las únicas que cumplieron con sus asambleas estatales, sin embargo, enfatizó que esto no es garantía de que obtengan su registro como nuevos partidos políticos.

“Las cinco organizaciones no nos han presentado su solicitud porque no es el momento oportuno, pero no solo ellas lo pueden hacer, sino todas aquellas que presentaron su manifestación de intención en enero pasado, aunque no sea un hecho que puedan alcanzar el registro”, estableció.

Informó que, de septiembre a diciembre, las agrupaciones tienen que integrar los requisitos necesarios para su constitución, como son sus estatutos, documentos básicos, elementos comprobatorios de cumplimiento de asambleas, con el 0.26 % del padrón electoral, entre otros requisitos.

